Schoonvader Verstappen haalde 'smerige' prank uit: 'Hij proefde de plas van een kampioen'

Nelson Piquet is niet alleen bekend als drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 en als de schoonvader van Max Verstappen, maar ook als iemand die veel pranks uithaalde in de paddock. Een van zijn voormalig teamgenoten vertelt over een smerig trucje die de Braziliaan ooit uithaalde.

Piquet won wedstrijden in de Europese Formule 3 en werd kampioen in de Britse Formule 3, voordat hij in 1979 begon aan zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse. Na een aantal gastraces met Ensign en McLaren had hij getekend bij Brabham. 1979 was een teleurstellend F1-seizoen qua resultaten, maar vanaf 1980 kon hij vaak meestrijden om de wereldtitels. Hij versloeg Carlos Reutemann, Alan Jones, Jacques Laffite en Alain Prost in een titanenstrijd voor het kampioenschap van 1981, voordat hij Prost opnieuw wist te verslaan in 1983. De tweede helft van zijn loopbaan bracht Piquet door bij Williams, Lotus en Benetton. Met het eerstgenoemde team won hij een derde kampioenschap in 1987.

Plas van een kampioen

Tussen het verdienen van wereldtitels door vond Piquet genoeg tijd om grapjes uit te halen in de paddock. Zo haalde hij een keer wc-papier uit een toilet waar Nigel Mansell vaak zat in Mexico, toen de Brit zich niet lekker voelde. Riccardo Patrese, die in 1982 en 1983 ook voor Brabham reed, schreef in zijn autobiografie over een prank waarbij een Charlie Whiting per ongeluk de plas proefde van Piquet. De inmiddels overleden, maar zeer bekende wedstrijdleider was ooit een monteur van Brabham.

"Nelson was het gewend om zichzelf onder te plassen voor een Grand Prix. Dat deed hij expres - werkelijk waar smerig", aldus Patrese. "Na een paar minuten op de grid begon er een vloeistof te lekken uit zijn auto. Engineers en monteurs zochten haastig naar waar het lek vandaan kwam. Piquet knikte naar Whiting en vroeg: 'Wat gebeurt er? Een lek? Is het olie?' Er was weinig tijd, want de race begon bijna... Charlie lag op het asfalt, raakte de vloeistof aan en probeerde het te identificeren door eraan te ruiken en zelfs te proeven. En toen begrijp hij het: verdomme, het was plas. Plas van een kampioen."

