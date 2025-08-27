Max Verstappen en Kelly Piquet delen laatste vakantiekiekjes, opgeladen voor Zandvoort

De vakantie voor Max Verstappen, Kelly Piquet en hun gezin zit er weer op. Komend weekend staat in Zandvoort de Dutch Grand Prix op de kalender en dat betekent dat het Formule 1-seizoen na een maand zomerstop hervat wordt.

Kelly Piquet deelde op sociale media nog een laatste update van de afgelopen weken, waarin het gezin volop genoot van zon en ontspanning in de woestijn, maar ook van de zee. Voor Verstappen was de zomerpauze meer dan welkom. Na een reeks moeizame races oogt de kans op een vijfde titel op rij bijzonder klein.

Artikel gaat verder onder video

Strijd om de titel lijkt ver weg

In de huidige stand lopen concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris voorop, terwijl de Red Bull niet meer zo dominant is als in eerdere seizoenen. Vooral sinds de Grand Prix van Spanje blijft de Nederlander ver achter bij zijn beste vorm. Ondanks de sportieve tegenslag is er wél duidelijkheid over de toekomst van Verstappen. Zijn prestatieclausule in het contract bij Red Bull Racing is inmiddels verlopen, wat inhoudt dat hij ook in 2026 gewoon voor het Oostenrijkse team blijft rijden.

Gerelateerd