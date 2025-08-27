Max Verstappen en Kelly Piquet delen laatste vakantiekiekjes, opgeladen voor Zandvoort
Max Verstappen en Kelly Piquet delen laatste vakantiekiekjes, opgeladen voor Zandvoort
De vakantie voor Max Verstappen, Kelly Piquet en hun gezin zit er weer op. Komend weekend staat in Zandvoort de Dutch Grand Prix op de kalender en dat betekent dat het Formule 1-seizoen na een maand zomerstop hervat wordt.
Kelly Piquet deelde op sociale media nog een laatste update van de afgelopen weken, waarin het gezin volop genoot van zon en ontspanning in de woestijn, maar ook van de zee. Voor Verstappen was de zomerpauze meer dan welkom. Na een reeks moeizame races oogt de kans op een vijfde titel op rij bijzonder klein.
Strijd om de titel lijkt ver weg
In de huidige stand lopen concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris voorop, terwijl de Red Bull niet meer zo dominant is als in eerdere seizoenen. Vooral sinds de Grand Prix van Spanje blijft de Nederlander ver achter bij zijn beste vorm. Ondanks de sportieve tegenslag is er wél duidelijkheid over de toekomst van Verstappen. Zijn prestatieclausule in het contract bij Red Bull Racing is inmiddels verlopen, wat inhoudt dat hij ook in 2026 gewoon voor het Oostenrijkse team blijft rijden.
Gerelateerd
Net binnen
Pérez keert terug in F1 en reageert op Red Bull-periode: "Ik heb niets te bewijzen"
- 37 minuten geleden
- 1
Teambaas Ganassi woedend: "F1-verhalen Palou zijn clickbait!"
- 16 minuten geleden
Yuki Tsunoda kookt met Gordon Ramsay: een samenwerking die te mooi is om waar te zijn
- 1 uur geleden
Verstappen klaar voor Dutch GP en kijkt uit naar sfeer: "Thuisrace blijft altijd speciaal"
- 2 uur geleden
Max Verstappen en Kelly Piquet delen laatste vakantiekiekjes, opgeladen voor Zandvoort
- 3 uur geleden
Bottas keert terug in Formule 1, maar start eerste Cadillac-race met penalty
- Vandaag 11:03
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap
- 8 augustus