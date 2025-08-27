Pérez popelt na lange pauze zonder F1: ''Tijdje niet gereden, behalve met mijn zoon"

Cadillac maakt zich klaar voor zijn debuut in de Formule 1 in 2026 en treft daarvoor de nodige voorbereidingen. Nog dit jaar wil de Amerikaanse fabrikant samen met een partnerteam testen, zodat de nieuwe werknemers en coureurs alvast ritme en ervaring kunnen opdoen.

Omdat Cadillac zelf nog geen Formule 1-auto operationeel heeft, kiest het voor een samenwerking met een ander team om een oudere bolide in te zetten. Dit plan moet vóór het einde van 2025 in gang worden gezet. "We zullen dit jaar ook autotests introduceren", verklaarde teambaas Graeme Lowdon tegenover de media. "Uiteraard moeten we daarvoor met anderen samenwerken, maar dat is volledig toegestaan binnen de regels. We hebben geen TPC-auto of een wagen die we zelf kunnen gebruiken."

Pérez snakt naar meters

Vooral Sergio Pérez, die na zijn vertrek bij Red Bull eind 2024 een jaar lang geen Formule 1-race reed, kan profiteren van zo’n test. Sinds de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig jaar heeft de Mexicaan niet meer in een F1-wagen gezeten. "Ik heb al een tijd niets meer gereden, behalve karten met mijn zoon", gaf hij toe. "Maar er zijn plannen met het team om dit jaar nog een Formule 1-auto te testen. En volgend jaar, met alle testdagen die op de kalender staan, zal die roest heel snel verdwenen zijn."

Bottas beter voorbereid

Valtteri Bottas heeft in tegenstelling tot Pérez wél de nodige ervaring op kunnen doen de afgelopen tijd. In zijn rol als reservecoureur bij Mercedes kon hij regelmatig privétesten. Met hun komst naar Cadillac vormen de ervaren coureurs samen het nieuwe boegbeeld van het Amerikaanse project.

Blik op 2026

De eerste officiële meters met de gloednieuwe Cadillac worden pas in januari 2026 in Barcelona gereden tijdens de uitgebreide wintertests. Perez wil er dan helemaal klaar voor zijn: "Ik zal zeker regelmatig in contact staan met het team en hen ook bezoeken. En hopelijk kunnen we dit jaar al wat rijden, zodat ik mezelf op snelheid krijg. Ik wil zo goed mogelijk voorbereid zijn wanneer de wintertests beginnen."

