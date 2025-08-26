Cadillac kondigde dinsdag het nieuws aan dat al zo langzamerhand een slecht bewaard geheim was: Valtteri Bottas en Sergio Pérez zullen vanaf 2026 terugkeren in F1 als coureurs van het nieuwe en elfde team in de koningsklasse. Zeker rondom Pérez had Cadillac echter wel wat twijfels.

In gesprek met Racer gaat Towriss, CEO van Cadillac F1 Team and TWG Motorsports, in op de aanstelling van Bottas en Pérez. “Er werd natuurlijk veel gesproken over de kloof, aangezien hij [Pérez] een heel jaar weg was geweest. Als je naar Valtteri [Bottas] kijkt, zie je dat hij elk weekend op het circuit is, toch? Het was voor ons dus belangrijk om te weten hoe Sergio [Pérez] erover dacht om terug te keren naar de Formule 1, en ook hoe hij dacht over ons project om het Cadillac Formule 1-team te leiden. En we konden niet blijer zijn met zijn reactie."

Artikel gaat verder onder video

Cadillac had vraagtekens rondom Pérez voor gesprekken

Towriss stelt ook eerlijk dat Cadillac, voordat de gesprekken over het stoeltje begonnen, vraagtekens had omtrent Pérez en zijn rol in F1. “Ik denk dat hij tijdens onze gesprekken met hem weer boven zichzelf uitstak. Als er bij ons vragen waren voor de gesprekken, want we waren sceptisch over een aantal dingen, dan heeft hij al onze vragen beantwoord en onze tests met vlag en wimpel doorstaan. We waren dan ook blij om hem naar voren te schuiven.”

Related image

Cadillac over Bottas

Towriss stelt dat het nieuwe team veel onderzoek heeft gedaan naar Bottas, maar vooral Pérez. “We hebben veel tijd besteed aan het bekijken van zijn ervaringen in het verleden en hoe de situatie bij Sauber was, en hoe Valtteri presteerde met de auto die daar beschikbaar was, en hoe zijn kwalificatieprestaties zich verhouden tot zijn raceprestaties. En dan was er nog het waarschijnlijk meer gecompliceerde scenario bij Red Bull, toch? Dat was een interessante saga om te volgen, een team dat echt is opgebouwd rond één coureur, maar er twee heeft. En het is duidelijk dat geen van de andere coureurs het goed heeft gedaan in die tweede stoel vanuit dat oogpunt. We hebben dus veel tijd genomen om met mensen bij Red Bull te praten en informatie en feedback te verzamelen. Vanuit dat oogpunt was het een langdurig en grondig proces. En nogmaals, ik denk dat dit betekent dat we, na alles te hebben bekeken, een heel goed gevoel hebben over Checo, zijn verlangen om in de Formule 1 te rijden, om een statement te maken, om te laten zien wat hij in zijn mars heeft en om het afgelopen seizoen bij Red Bull achter zich te laten.”

Gerelateerd