close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen on the podium in Zandvoort

FIA sust zorgen in paddock, Verstappen krijgt kippenvel van Zandvoort

FIA sust zorgen in paddock, Verstappen krijgt kippenvel van Zandvoort

Vincent Bruins

FIA-topman Nikolas Tombazis vindt het veel te voorbarig om bezorgd te zijn over de wagens van volgend jaar. Williams-teambaas James Vowles gaf onlangs aan dat de werkload voor de coureurs vanaf volgend seizoen een stuk hoger ligt en Alexander Albon is vooral bang dat alleen de slimme coureurs de complexe wagens optimaal kunnen besturen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Max Verstappen FIA Dutch Grand Prix

Net binnen

BREAKING: Cadillac kondigt coureurs 2026 aan, brengt twee Grand Prix-winnaars terug
Rijdersbezetting Cadillac

BREAKING: Cadillac kondigt coureurs 2026 aan, brengt twee Grand Prix-winnaars terug

  • 20 minuten geleden
Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort?
IndyCar in Nederland

Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort? "Weet zeker dat het zou uitverkopen"

  • 36 minuten geleden
  • 1
 Verstappen-kamp doet onthulling over zware straf in 2021:
Trucje bij aartsrivaal Hamilton

Verstappen-kamp doet onthulling over zware straf in 2021: "Dat was gewoon ingecalculeerd"

  • 1 uur geleden
Jos Verstappen voelt de bui al hangen:
Kleinkinderen in de kart

Jos Verstappen voelt de bui al hangen: "Oh, nee... Begint het weer opnieuw"

  • 2 uur geleden
FIA sust zorgen in paddock, Verstappen krijgt kippenvel van Zandvoort
Dutch GP

FIA sust zorgen in paddock, Verstappen krijgt kippenvel van Zandvoort

  • 2 uur geleden
FIA voert per direct wijziging in F1 door om spanning te vergroten tijdens Dutch GP
Regelaanpassing

FIA voert per direct wijziging in F1 door om spanning te vergroten tijdens Dutch GP

  • 3 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
100.000+ views

Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'

  • 6 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x