FIA sust zorgen in paddock, Verstappen krijgt kippenvel van Zandvoort
FIA-topman Nikolas Tombazis vindt het veel te voorbarig om bezorgd te zijn over de wagens van volgend jaar. Williams-teambaas James Vowles gaf onlangs aan dat de werkload voor de coureurs vanaf volgend seizoen een stuk hoger ligt en Alexander Albon is vooral bang dat alleen de slimme coureurs de complexe wagens optimaal kunnen besturen.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
