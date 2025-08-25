FIA spreekt zorgen coureurs om 2026 tegen: 'Niet alleen maar strategisch racen'
De FIA heeft gereageerd op zorgen vanuit de huidige coureurs dat sommige coureurs een voordeel zouden hebben in het nieuwe tijdperk dat in 2026 gaat beginnen en dat ze veel handelingen moeten doen in de nieuwe auto's.
In gesprek met Motorsport.com stelt Tombazis dat de FIA nog niet veel kan met klachten van de huidige coureurs, zoals Max Verstappen, Alexander Albon en meer. “Ten eerste hebben Albon en andere coureurs nog niet volgens de definitieve regels gereden, omdat die nog niet klaar zijn. Ten tweede is het zeker zo dat als je bepaalde onderdelen niet automatiseert, de belasting voor de coureurs toeneemt. Dat is waar. Een deel van het werk dat tussen nu en het begin van het volgende seizoen nog moet worden gedaan, is bepalen hoeveel van die zaken op de achtergrond zullen plaatsvinden, zeg maar meer automatisch, en hoeveel de coureur zelf zal moeten controleren.”
FIA zoekt balans tussen racen en handelingen achter het stuur
Tombazis si met de FIA op zoek naar de juiste balans tussen veel handelingen en de focus vooral op het racen zelf. “We willen de coureur niet overbelasten met iets. Maar tegelijkertijd moet er een zekere mate van vrijheid zijn, zodat hij kan aanvallen, verdedigen en een deel van die zaken onder controle heeft. Maar er zal zeker een deel zijn dat transparant voor hem wordt beheerd, zodat hij er niet over hoeft na te denken tijdens het nemen van bochten of iets dergelijks. Ik denk dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen rijden als een schaakspel van energiebeheer, wat we niet als een extreem willen, en het andere extreme, waarbij rijden alleen maar bestaat uit een stuur, een gaspedaal en een rempedaal.”
FIA kan niks met suggestie dat 'slimme coureurs' voordeel hebben vanaf 2026
Er waren klachten van coureurs dat een bepaald type coureur (iemand die meer doet dan alleen maar race) een voordeel kan hebben met de nieuwe auto's. Tombazis denkt dat dit überhaupt al het geval is. “Ik denk dat slimme coureurs al de overhand hebben. Het verschil in prestaties dat we tegenwoordig in de F1 zien, is daar voor een deel aan te wijten. En dat is niet alleen nu zo, de mentale bandbreedte van coureurs is al twintig jaar een factor – ook in de beginjaren van mijn carrière, toen ik bijvoorbeeld met Schumacher werkte. Ik bedoel, hij was natuurlijk fenomenaal getalenteerd, maar wat hem vooral onderscheidde, was dat hij tijdens een race ook aan al die andere dingen kon denken. Je weet dat er onder de huidige coureurs een aantal zijn die iets extra's lijken te hebben om ook aan andere dingen te denken, terwijl anderen al hun CPU moeten gebruiken om de auto te besturen."
