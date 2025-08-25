Deze raceklassen komen tijdens het weekend van GP Nederland ook in actie

Komend weekend is het tijd voor de F1 Grand Prix van Nederland. De Dutch Grand Prix gaat aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag veel actie op de baan opleveren, met niet alleen de koningsklasse die in actie gaat komen.

Komend weekend gaan we wederom te maken krijgen met een normaal raceweekend in F1, met dus twee vrije trainingen op vrijdag, een vrije training en kwalificatie op zaterdag en dan de race op zondag. Voor F1 is het de eerste race na de zomerstop en een periode waarin de races in Europa afgesloten gaan worden. Naast F1 komen er echter nog twee bekende raceklassen komend weekend in actie. Helaas horen F3 en F2 hier niet bij.

Porsche Supercup

Zo gaan we de Porsche Supercup op vrijdag in actie zien met een vrije training, op zaterdag met een kwalificatie en op zondag met de race die om 11:55 uur begint. Het is die dag het laatste evenement voordat de Grand Prix van Nederland van start zal gaan om 15:00 uur. In de Porsche Supercup doen veel Nederlanders mee, zoals Robert de Haan, Jaap van Lagen, Hjelte Hoeffner, Dirk Schouten, Wouter Boerekamps, Kas Haverkort, Huub van Eijndhoven, Flynt Schuring, Niels Langeveld, Senna van Soelen, Nigel Schoonderwoerd en Nathan Schaap.

F1 Academy

Ook F1 Academy, de raceklasse voor de dames, komt komend weekend in actie. Op vrijdag zullen de dames twee vrije trainingen rijden, met daarna op zaterdag een kwalificatie en vervolgens op zaterdag ook al de eerste race. Op zondag zullen ze vervolgens de tweede race rijden. De races zijn zaterdag om 17:05 uur, na de kwalificatie van F1 dus, en de tweede race is om 10:40 uur om de zondag af te trappen in Zandvoort. Nederlanders als Maya Martine Els Weug en Nina Gademan gaan we in actie zien, net zoals wildcard Esmee Kosterman.

