Deze raceklassen komen tijdens het weekend van GP Nederland ook in actie
Deze raceklassen komen tijdens het weekend van GP Nederland ook in actie
Komend weekend is het tijd voor de F1 Grand Prix van Nederland. De Dutch Grand Prix gaat aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag veel actie op de baan opleveren, met niet alleen de koningsklasse die in actie gaat komen.
Komend weekend gaan we wederom te maken krijgen met een normaal raceweekend in F1, met dus twee vrije trainingen op vrijdag, een vrije training en kwalificatie op zaterdag en dan de race op zondag. Voor F1 is het de eerste race na de zomerstop en een periode waarin de races in Europa afgesloten gaan worden. Naast F1 komen er echter nog twee bekende raceklassen komend weekend in actie. Helaas horen F3 en F2 hier niet bij.
Porsche Supercup
Zo gaan we de Porsche Supercup op vrijdag in actie zien met een vrije training, op zaterdag met een kwalificatie en op zondag met de race die om 11:55 uur begint. Het is die dag het laatste evenement voordat de Grand Prix van Nederland van start zal gaan om 15:00 uur. In de Porsche Supercup doen veel Nederlanders mee, zoals Robert de Haan, Jaap van Lagen, Hjelte Hoeffner, Dirk Schouten, Wouter Boerekamps, Kas Haverkort, Huub van Eijndhoven, Flynt Schuring, Niels Langeveld, Senna van Soelen, Nigel Schoonderwoerd en Nathan Schaap.
F1 Academy
Ook F1 Academy, de raceklasse voor de dames, komt komend weekend in actie. Op vrijdag zullen de dames twee vrije trainingen rijden, met daarna op zaterdag een kwalificatie en vervolgens op zaterdag ook al de eerste race. Op zondag zullen ze vervolgens de tweede race rijden. De races zijn zaterdag om 17:05 uur, na de kwalificatie van F1 dus, en de tweede race is om 10:40 uur om de zondag af te trappen in Zandvoort. Nederlanders als Maya Martine Els Weug en Nina Gademan gaan we in actie zien, net zoals wildcard Esmee Kosterman.
Gerelateerd
Net binnen
ESPN: 'Cadillac heeft keuze gemaakt, bevestiging rondom Pérez en Bottas volgt snel'
- 16 minuten geleden
Gebruikte motoronderdelen 2025: wie zitten er tegen een gridstraf aan richting Zandvoort?
- 1 uur geleden
Deze raceklassen komen tijdens het weekend van GP Nederland ook in actie
- 2 uur geleden
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 3 uur geleden
- 14
Hamilton komt met statement op social media: 'Ik heb nagedacht...'
- Vandaag 16:07
- 8
Stand IndyCar: Rasmussen verrast Palou in Milwaukee, VeeKay vijftiende
- Vandaag 15:09
- 24
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus