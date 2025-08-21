Welke coureurs staan er tijdens de tweede seizoenshelft het meest onder druk?

Het F1-seizoen 2025 gaat volgende week beginnen met de tweede seizoenshelft, een periode van tien races tot begin december waarin er voor aardig wat coureurs nog wat op het spel staat richting het seizoen 2026.

Volgende week begint de tweede seizoenshelft met de Grand Prix van Nederland in Zandvoort en de week daarna de Grand Prix van Italië in Monza. Vervolgens is er een week geen F1, waarna de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe verreden wordt. Na weer een week zonder race staat de Grand Prix van Singapore op het programma, en na wederom een week rust de Grand Prix van de Verenigde Staten en Mexico achter elkaar. Twee weken daarna wordt er vervolgens in São Paulo gereden, waarna - na een week rust - het seizoen wordt afgerond met een triple header in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Artikel gaat verder onder video

De eerste naam die tijdens de tweede seizoenshelft veel te bewijzen heeft, is Yuki Tsunoda. De resultaten van de Japanner als teamgenoot van Verstappen zijn tot nu toe niet om naar huis te schrijven, met drie van de twaalf races waar hij in de punten terecht zou komen. Vooral op zaterdag laat de Japanner het liggen, maar tijdens de tweede seizoenshelft zal hij wel de upgrades die hij eerst niet had, tot zijn beschikking krijgen. Toch zal Tsunoda wel een veel betere tweede seizoenshelft moeten rijden om zijn stoeltje voor 2026 te behouden.

Related image

Franco Colapinto

Voor Franco Colapinto is dit ook het geval, maar wellicht nog wat extremer. De Argentijn heeft totaal niet kunnen overtuigen sinds hij Jack Doohan heeft vervangen als tweede coureur van het Franse team. De auto helpt hierbij zeker niet mee, maar desondanks zijn de resultaten niet goed genoeg. Met Flavio Briatore als topman van het team is er een aanwezige kans dat Colapinto, als zijn prestaties niet beter worden de komende weken, gewoon tijdens het seizoen nog wordt vervangen door Doohan of wellicht Paul Aron. Er is voor 2026 nog een stoeltje beschikbaar en Flavio zal tegenvallende prestaties niet accepteren.

Related image

Oscar Piastri en Lando Norris

Voor Lando Norris en Oscar Piastri zal het ook een tweede seizoenshelft worden waarin de druk er vol op zal staan, maar niet omdat ze hun stoeltje moeten veroveren of verdedigen. De twee coureurs van McLaren gaan, zo lijkt nu wel zeker, met zijn tweeën uitmaken wie in 2025 zijn eerste titel in F1 gaat veroveren. Piastri had lang het initiatief in handen, maar tijdens de races in Europa heeft Norris zijn ritme gevonden. Drie van de laatste vier races voor de zomerstop werden door Norris gewonnen, waardoor het gat naar Piastri nog maar negen punten is. Allebei de coureurs zullen de druk van een mogelijk eerste wereldkampioenschap gaan voelen als we aan de tweede seizoenhelft beginnen.

Related image

Sainz stelde begin dit seizoen dat hij acht races nodig zou hebben om te wennen aan de auto. Even leek, met op een gegeven moment een reeks van vijf keer een top tien in zes races, de Spanjaard dit ook waar te maken na een moeizame start, maar de laatste vier races voor de zomerstop scoorde Sainz geen punt voor Williams. Dit terwijl Albon erg stabiel presteert en bijna veertig punten meer heeft gescoord in 2025 dan zijn teamgenoot. Williams, en Sainz zelf, zullen hopen dat de tweede seizoenshelft betere prestaties op gaat leveren. De verwachtingen rondom de Spanjaard lagen namelijk wel wat hoger dan wat hij tot nu toe laat zien, zeker gezien het feit dat de auto van Williams een grote stap heeft gezet.

Related image

Andrea Kimi Antonelli

Het is wellicht gek om een rookie in deze lijst te zetten, aangezien jonge coureurs vaak de kans krijgen om fouten te maken. Het is nog gekker als je de eerste zes races van Antonelli begin dit seizoen hebt gezien. Sindsdien heeft Antonelli echter maar twee keer punten gescoord en is hij vier keer uitgevallen, met verder een P18 en P16 achter zijn naam. De Italiaan is, zo stelde hij zelf, zijn vertrouwen in de auto en zijn eigen kwaliteiten momenteel even kwijt en zal gaan zoeken in de tweede seizoenshelft om dit vertrouwen weer te heroveren. Zeker omdat hij een aflopend contract heeft, Mercedes een team is dat meedoet om P2 bij de constructeurs en waar prestaties nog belangrijker zijn dan bij andere teams, teamgenoot George Russell stabiel presteert en volgens de geruchten en tweejarige deal zal krijgen en in 2026 de naam Verstappen wederom bij Mercedes rondt zal gaan zingen.

Related image

Liam Lawson

Tot slot twee coureurs van Red Bull die bij Racing Bulls zitten en de druk tijdens de tweede seizoenshelft toch ook wel zullen voelen om te presteren. Dit omdat Tsunoda niet goed presteert en er voor 2026 nog een stoeltje bij Red Bull Racing beschikbaar is naast Verstappen. Liam Lawson heeft zijn vorm inmiddels bij Racing Bulls te pakken. De Nieuw-Zeelander begon dramatisch aan 2025 bij zowel Red Bull als Racing Bulls, maar scoorde in vier van zijn laatste zeven races voor de zomerstop punten. Hij zal deze lijn door willen trekken om in ieder geval zeker te zijn van een stoeltje bij Racing Bulls voor 2026 en wellicht nog wel meer.

Related image

Isack Hadjar

Bij Isack Hadjar is juist het tegenovergestelde aan de hand. De Fransman begon fantastisch aan het seizoen en scoorde vijf keer punten tijdens zijn eerste negen races. Deel van de races waarin hij geen punten scoorde, kwam dit door de strategie van Racing Bulls. De laatste vijf races heeft Hadjar voor de zomerstop echter geen punten meer gescoord en wordt hij vaak verslagen door Lawson, iets wat begin dit jaar niet denkbaar was. Hadjar zal ook weten dat hij zijn plekje bij Racing Bulls moet verdienen met Arvin Lindblad die in de schaduw wacht op zijn kans, terwijl Hadjar ook door zal hebben dat hij een goede kans maakt om in 2026 naast Verstappen bij Red Bull Racing te rijden als hij een goede tweede seizoenshelft draait.

Gerelateerd