Verstappen krijgt lof voor winnaarsmentaliteit: 'Waarom mensen hem een eikel vinden'
Verstappen krijgt lof voor winnaarsmentaliteit: 'Waarom mensen hem een eikel vinden'
Jordan Albert, een coureur die onder meer actief is in de British GT Championship, is lovend over Max Verstappen, zijn interesse in andere raceklassen, zijn liefde voor simracen en het gedrag van de Nederlander op de baan. Albert verklaart waarom veel mensen Verstappen een 'eikel of lul' vinden.
Verstappen staat erom bekend dat hij, zowel in F1 als in simracen, andere coureurs niet veel ruimte geeft en nogal fel racet. Alhoewel het zeker niet meer zo ongecontroleerd is als in zijn eerste racejaren in F1, laat de Nederlander vaak nog steeds zien dat er niks te halen valt als er tegen de hem wordt geracet. Zelfs als hij de mindere auto heeft. Dit levert hem bij veel analisten en fans vaak kritiek op, terwijl coureurs - zowel in als buiten F1 - juist vaak lovend zijn over Verstappen.
'Verstappen zat er toen direct bovenop'
Zo ook Albert, die te gast was in de podcast Backseat Driver. Albert haalt als voorbeeld een stream met Team Redline aan tijdens het simracen. "Tijdens het streamen, zoals bij Team Redline, zie je ook heel duidelijk de emoties van een coureur als Verstappen. Er was een clip van hem tijdens Daytona [virtuele 24 uur], en zijn teamgenoot zat hem een beetje te plagen. Die teamgenoot maakte ook een klein foutje, het was maar een klein incidentje. Hij zat er direct bovenop."
Albert lovend over instelling Verstappen
Albert vervolgt: "Hij zei: maat, wat doe je? Waarom deed je dat? We hadden de race kunnen verliezen! Zijn wil om te winnen is zó extreem groot. We hebben het er al eerder over gehad: dat is ook waarom sommige mensen hem een eikel of een lul vinden. Dat is hij niet, want hij wil gewoon zo graag winnen en communiceert dat op zijn eigen manier."
Gerelateerd
Net binnen
Unieke kans voor fans: Verstappens Formule 1-wagen en eerste kart nu in Lelystad te zien
- 14 minuten geleden
Hamilton gespot op Mykonos met actrices Nina Dobrev en Anya Taylor-Joy
- 29 minuten geleden
Brundle onthult: 'Niet Mekies, maar déze man nu meest machtig binnen Red Bull'
- 1 uur geleden
'Cadillac legt eerste Formule 1-coureur vast voor 2026'
- 1 uur geleden
'Flexibele vleugel Hamilton tijdens sprint GP Brazilië 2021 was intern bij Red Bull besproken'
- 2 uur geleden
Strijd om Red Bull-zitje laait op: talent houdt optie open voor stoeltje naast Verstappen
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije
- 31 juli