Jordan Albert, een coureur die onder meer actief is in de British GT Championship, is lovend over Max Verstappen, zijn interesse in andere raceklassen, zijn liefde voor simracen en het gedrag van de Nederlander op de baan. Albert verklaart waarom veel mensen Verstappen een 'eikel of lul' vinden.

Verstappen staat erom bekend dat hij, zowel in F1 als in simracen, andere coureurs niet veel ruimte geeft en nogal fel racet. Alhoewel het zeker niet meer zo ongecontroleerd is als in zijn eerste racejaren in F1, laat de Nederlander vaak nog steeds zien dat er niks te halen valt als er tegen de hem wordt geracet. Zelfs als hij de mindere auto heeft. Dit levert hem bij veel analisten en fans vaak kritiek op, terwijl coureurs - zowel in als buiten F1 - juist vaak lovend zijn over Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen zat er toen direct bovenop'

Zo ook Albert, die te gast was in de podcast Backseat Driver. Albert haalt als voorbeeld een stream met Team Redline aan tijdens het simracen. "Tijdens het streamen, zoals bij Team Redline, zie je ook heel duidelijk de emoties van een coureur als Verstappen. Er was een clip van hem tijdens Daytona [virtuele 24 uur], en zijn teamgenoot zat hem een beetje te plagen. Die teamgenoot maakte ook een klein foutje, het was maar een klein incidentje. Hij zat er direct bovenop."

Related image

Albert lovend over instelling Verstappen

Albert vervolgt: "Hij zei: maat, wat doe je? Waarom deed je dat? We hadden de race kunnen verliezen! Zijn wil om te winnen is zó extreem groot. We hebben het er al eerder over gehad: dat is ook waarom sommige mensen hem een eikel of een lul vinden. Dat is hij niet, want hij wil gewoon zo graag winnen en communiceert dat op zijn eigen manier."

Gerelateerd