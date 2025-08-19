close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Gabriel Bortoleto, Max Verstappen, Belgian GP, generic, 2025

Verstappen spreekt zich uit over geruchten omtrent Mercedes: 'Beter voor iedereen als...'

Verstappen spreekt zich uit over geruchten omtrent Mercedes: 'Beter voor iedereen als...'

Gabriel Bortoleto, Max Verstappen, Belgian GP, generic, 2025

Max Verstappen heeft zich, voor het eerst sinds het duidelijk is dat hij in 2026 bij Red Bull Racing gaat blijven, uitgesproken over alle geruchten die er de afgelopen maanden waren over zijn toekomst en een zitje bij Mercedes voor 2026.

In gesprek met Formula1.com stelt Verstappen dat hij liever niets zegt op het moment dat er geruchten zijn. Volgens sommige analisten en journalisten maakt de Nederlander het daarmee eigenlijk alleen maar erger, maar Verstappen ziet dit anders. “Nou, het punt is dat er altijd andere mensen zijn die veel praten, terwijl ik niet echt praat. Ik heb dat in de eerste plaats niet nodig. Ik hoef niets te zeggen.”

Verstappen gefocust met Red Bull op 2026

Verstappen vervolgt fel door te stellen dat veel mensen gewoon maar wat praten. “Ik denk dat dat ook beter is voor iedereen, in plaats van alleen maar wat te kletsen. Het heeft toch geen zin en het is echt tijdverspilling. Ik ben erg gefocust op 2026 met het team, om vooruit te kijken en ervoor te zorgen dat we de regels goed begrijpen en dat we vanaf het begin competitief zijn." Verstappen koos er dus voor om stil te blijven en de media haar werk te laten doen, in plaats van olie op het vuur te gooien of te reageren op de geruchten.

Verstappen in 2026

Voor 2026 is het dus zeker dat Verstappen coureur van Red Bull Racing zal zijn, maar de kans dat volgend jaar het spel weer opnieuw gaat beginnen is groot. Er is namelijk weer een prestatieclausule die volgens de geruchten met de top twee te maken heeft bij de coureurs tijdens de zomerstop, waardoor de druk op Red Bull en Ford nog een stukje groter is volgend jaar.

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

McLaren over reglementen

McLaren-teambaas Stella: 'Verstappen heeft daar gewoon gelijk in'

  • 5 minuten geleden
Pierre Gasly

Gasly hoort van vergelijking met Verstappen: "Altijd een groot compliment"

  • 28 minuten geleden
Stroll <3 Shelbia

Felle kritiek vanuit Palestijnse hoek op Stroll en nieuwe Israëlische vlam Yael Shelbia

  • 1 uur geleden
Toekomst Verstappen

Verstappen spreekt zich uit over geruchten omtrent Mercedes: 'Beter voor iedereen als...'

  • 1 uur geleden
  • 1
Max Verstappen

Mekies twijfelde nooit aan toekomst Verstappen bij Red Bull: "Nou nee"

  • 2 uur geleden
Verstappen en Mercedes

Heeft Mercedes een masterplan voor transfer Verstappen in 2027?

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
150.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • Gisteren 10:13
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
100.000+ views

Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'

  • 6 augustus
 Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
100.000+ views

Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen

  • 4 augustus
 Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije
100.000+ views

Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije

  • 31 juli

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x