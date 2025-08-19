Verstappen spreekt zich uit over geruchten omtrent Mercedes: 'Beter voor iedereen als...'
Max Verstappen heeft zich, voor het eerst sinds het duidelijk is dat hij in 2026 bij Red Bull Racing gaat blijven, uitgesproken over alle geruchten die er de afgelopen maanden waren over zijn toekomst en een zitje bij Mercedes voor 2026.
In gesprek met Formula1.com stelt Verstappen dat hij liever niets zegt op het moment dat er geruchten zijn. Volgens sommige analisten en journalisten maakt de Nederlander het daarmee eigenlijk alleen maar erger, maar Verstappen ziet dit anders. “Nou, het punt is dat er altijd andere mensen zijn die veel praten, terwijl ik niet echt praat. Ik heb dat in de eerste plaats niet nodig. Ik hoef niets te zeggen.”
Verstappen gefocust met Red Bull op 2026
Verstappen vervolgt fel door te stellen dat veel mensen gewoon maar wat praten. “Ik denk dat dat ook beter is voor iedereen, in plaats van alleen maar wat te kletsen. Het heeft toch geen zin en het is echt tijdverspilling. Ik ben erg gefocust op 2026 met het team, om vooruit te kijken en ervoor te zorgen dat we de regels goed begrijpen en dat we vanaf het begin competitief zijn." Verstappen koos er dus voor om stil te blijven en de media haar werk te laten doen, in plaats van olie op het vuur te gooien of te reageren op de geruchten.
Verstappen in 2026
Voor 2026 is het dus zeker dat Verstappen coureur van Red Bull Racing zal zijn, maar de kans dat volgend jaar het spel weer opnieuw gaat beginnen is groot. Er is namelijk weer een prestatieclausule die volgens de geruchten met de top twee te maken heeft bij de coureurs tijdens de zomerstop, waardoor de druk op Red Bull en Ford nog een stukje groter is volgend jaar.
