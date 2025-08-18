close global

Norris gelukkig in F1, maar had andere droom: 'Eigenlijk wilde ik altijd motorracen'

Negenvoudig racewinnaar Lando Norris legt uit dat hij toch iets meer van de tweewielers houdt dan van de vierwielers. De McLaren-coureur was aanwezig bij de Esports World Cup Spotlight en vertelde dat Formule 1 uiteindelijk pas later op zijn pad is gekomen, en dat hij lange tijd juist negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi achterna wilde gaan.

Norris begon in 2019 aan zijn Formule 1-carrière. Al die tijd heeft hij bij McLaren gereden, en de papaja-oranje renstal heeft in de jaren daarna gebouwd aan een kampioensformatie. In 2024 werd na 26 jaar eindelijk weer de constructeurstitel gewonnen, en dit seizoen strijdt Norris samen met teamgenoot Oscar Piastri om de wereldtitel. De Engelsman houdt van alles wat snel gaat, maar onthult dat hij de voorkeur geeft aan motoren boven auto’s.

Motoren

Norris legt uit: "Ik zou heel graag dingen op de motor willen doen. Dat is ook eigenlijk waar ik mee begonnen ben. Vroeger deed ik aan paardrijden, maar dat haatte ik echt. Ik heb ook aan quadbiken gedaan, maar die quad was gestolen, vertelde mijn vader. Uiteindelijk heeft hij hem verkocht, omdat het net iets te gevaarlijk voor me was." Toch stopte daar het avontuur niet, want motorcrossen bleek ook een optie. "Toen ging ik motorcrossen. Ik hou van dirt motorcross. Ik hield van al dat soort dingen, nog voordat ik Formule 1 keek en überhaupt straatraces."

Rossi

Dat de helm van Norris fluoriserend groen is, heeft ook een duidelijke oorzaak: het zijn namelijk de kleuren van MotoGP-legende Rossi. "Voor mij waren buggy’s en zo echt de gaafste dingen ter wereld. Dat is eigenlijk wat ik wilde doen. Motorsport is waar het allemaal begon, en mijn held was Valentino Rossi."

