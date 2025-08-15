McLaren-teambaas Andrea Stella is ervan overtuigd dat hij de oorzaak kent van het verval van Red Bull Racing in de afgelopen anderhalf jaar. McLaren kreeg de laatste tijd veel beschuldigingen van mogelijke trucjes naar zich toegeworpen, maar Stella stelt dat de rivaliserende teams hun tijd en geld beter in de ontwikkeling van hun eigen wagen hadden kunnen steken.

