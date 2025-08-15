VIDEO | McLaren-teambaas ziet mogelijke oorzaak van verval Red Bull | GPFans News
VIDEO | McLaren-teambaas ziet mogelijke oorzaak van verval Red Bull | GPFans News
McLaren-teambaas Andrea Stella is ervan overtuigd dat hij de oorzaak kent van het verval van Red Bull Racing in de afgelopen anderhalf jaar. McLaren kreeg de laatste tijd veel beschuldigingen van mogelijke trucjes naar zich toegeworpen, maar Stella stelt dat de rivaliserende teams hun tijd en geld beter in de ontwikkeling van hun eigen wagen hadden kunnen steken.
Gerelateerd
Net binnen
Regen in F1
Red Bull ziet groot probleem voor F1 met regen: 'Dat is te wijten aan...'
- 10 minuten geleden
- 2
Hamilton en Verstappen
Montoya ergert zich aan instelling Hamilton: 'Neem een voorbeeld aan Verstappen'
- 1 uur geleden
Zomerstop
Zo ziet de zomerstop er voor de Formule 1-coureurs uit
- 1 uur geleden
Silly Season 2027
Silly Season 2027 wordt spectaculair: slechts twee coureurs hebben zekerheid
- 2 uur geleden
Titelstrijd
Tom Coronel verwacht dat titelstrijd nog venijnig gaat worden: 'Dat is waar je op wacht'
- 3 uur geleden
- 1
VIDEO
VIDEO | McLaren-teambaas ziet mogelijke oorzaak van verval Red Bull | GPFans News
- 3 uur geleden
Veel gelezen
500.000+ views
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
250.000+ views
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
200.000+ views
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
150.000+ views
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
150.000+ views
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
150.000+ views
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus