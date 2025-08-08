McLaren-teambaas Stella gelooft in zege Verstappen: "Hij zal een manier vinden"
Na een teleurstellende race in Hongarije, waar Max Verstappen niet verder kwam dan P9 en slechts twee punten scoorde, heeft de Nederlander zijn geloof uitgesproken dat hij in de tweede seizoenshelft niet meer voor overwinningen gaat vechten. Ondanks de slechte grip en de teleurstellende prestatie, denkt Andrea Stella - teambaas van McLaren - dat de viervoudig wereldkampioen nog wel een zege boekt in 2025.
Het raceweekend in Hongarije kende veel verrassingen. Zo was Charles Leclerc verrassend de snelste in de kwalificatie, terwijl de auto's van McLaren op zaterdag niet de eerder vertoonde snelheid lieten zien. Hoewel Leclerc in de openingsfase van de race de McLarens nog wist voor te blijven, zorgde een probleem met zijn chassis ervoor dat hij zakte naar P4. Andrea Stella, teambaas van McLaren, is niet verrast door de snelheid van Ferrari en beschouwt de Italianen als serieuze kanshebbers voor de rest van het seizoen.
Stella denkt dat Verstappen wel 'een manier' gaat vinden
Stella stelt tegenover Motorsport.com dat niet alleen Ferrari, maar ook Mercedes en de Red Bull-coureur nog steeds kanshebbers zijn, waardoor in de tweede seizoenshelft met deze drie teams rekening gehouden moet worden. Stella stelt dat het weekend in Hongarije dramatisch was voor Red Bull, maar dat hij Verstappen dit seizoen nog wel een race ziet winnen. "Max deed misschien niet echt mee, maar ik weet zeker dat hij een manier zal vinden om weer voor de overwinningen te vechten."
Kampioenschap voor Verstappen lijkt geen optie meer
Met 97 punten achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri staat Verstappen voor een uitdaging om zijn vijfde titel op rij te winnen. Toch is hij vastberaden om verandering teweeg te brengen en weer voorin mee te vechten. De komende races worden cruciaal voor de Nederlander als hij zijn ambities voor de rest van het seizoen waar wil maken. Mercedes heeft al laten weten zich vooral te richten op het aanvallen van Verstappen met George Russell en het veroveren van P3 bij de coureurs.
