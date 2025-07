De F1 Grand Prix van België was op zichzelf geen spektakelstuk, zeker niet toen de baan droog was en de pitstops geweest waren. Het ging na afloop echter vooral over het feit dat de FIA niet om 15:00 uur durfde te starten. De FIA heeft nu gereageerd op de klachten van onder meer Max Verstappen en uitleg gegeven over waarom er bijna anderhalf uur later werd gestart.

De Grand Prix van België zou afgelopen zondag eigenlijk om 15:00 uur van start gaan, zoals nagenoeg elke Europese race. Zoals vaak het geval is in Spa, was het een regenachtige dag geweest in de Ardennen en was de baan behoorlijk nat. De FIA besloot de formatieronde wel te rijden, maar achter de safety car. Zo kon de FIA het tempo controleren en zien hoe het zicht was voor de coureurs. De wedstrijdleiding besloot vervolgens naar binnen te gaan en de rode vlag in te zetten. Daarna zou er ruim een uur gewacht moeten worden, waarna de eerste vier rondjes achter de safety car werden gereden voordat de race daadwerkelijk begon. Coureurs als Verstappen en Lewis Hamilton vonden dat er om 15:00 uur wel meteen geracet kon worden, maar het merendeel niet. De FIA heeft nu uitleg gegeven over de manier van handelen afgelopen zondag.

FIA legt uit waarom er niet meteen om 15:00 uur begonnen werd

Autosport.com heeft uitleg gekregen van de FIA omtrent de situatie die bij de start, om 15:00 uur, zich voor heeft gedaan. "Bijna alle coureurs zeiden dat het zicht op dat moment nog steeds te slecht was om te racen. Slechts één coureur was bereid om meteen te gaan racen: Verstappen. De Nederlander gaf via de radio aan dat een paar ronden achter de safety car voldoende zouden zijn om het meeste stilstaande water op de baan weg te werken. Alex Albon deelde deze mening en zei dat het goed zou zijn om nog een paar ronden te rijden voordat er nog meer regen zou vallen. Maar op basis van de feedback van de meerderheid van de coureurs werd de rode vlag getoond. "

'FIA overwoog snel te hervatten'

Ook blijkt dat de FIA eigenlijk van plan was om de race na de rode vlag vrij snel te hervatten, omdat het dacht dat de baan dan droger zou zijn. De regen gooide echter roet in het eten, waardoor er nog ruim een uur gewacht moest worden voordat er daadwerkelijk begonnen kon worden. "Aanvankelijk overwoog de FIA om de race na een korte pauze van 10 minuten te hervatten. De regels schrijven echter voor dat de racedirecteur de teams voorafgaand aan een herstart een “waarschuwing van 10 minuten” moet geven. De FIA merkte toen op dat er rond die tijd meer regen werd verwacht, waardoor een snelle herstart uitgesloten was."

