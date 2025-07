De weersomstandigheden zijn tijdens het raceweekend in België een groot gespreksonderwerp, en dat komt natuurlijk door de vele buien die inmiddels zijn gevallen, maar ook nog onderweg zijn naar het circuit. De Formule 3 werd uiteindelijk afgelast, en de marshals moeten tussen de sessies door alleen maar wachten.

Hoewel de Formule 3 dus uiteindelijk niet doorging, kreeg de hoofdrace van de Formule 2 wél het groene licht. Een rollende start achter de safety car was de keuze van de wedstrijdleiding. Uiteindelijk was het glibberen en glijden voor de coureurs in de opstapklasse. Mario Isola van Pirelli heeft inmiddels zijn zorgen uitgesproken over de Grand Prix, die om 15:00 uur op de planning staat. Zo hoopt hij niet op omstandigheden zoals tijdens de Formule 3-race, want dan kan het feestje in zijn ogen niet doorgaan.

Marshals in België

De marshals zorgen vaak voor het werk dat door velen niet wordt gezien. Tijdens de Grand Prix van Nederland in 2023 zorgden zij voor sfeer langs het circuit toen de sessie stil lag met een rode vlag tijdens de regenbuien. In België doen de marshals dat toch iets anders. Zo weten ze uit verveling niet meer wat ze moeten doen, en gaan ze maar even ‘vissen’ tijdens het wachten.

