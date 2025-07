Laurent Mekies is bezig met zijn debuutweekend als teambaas van Red Bull Racing en heeft door de zege van Max Verstappen tijdens de sprintrace, onderdeel van de F1 Grand Prix van België, zijn eerste zege als teambaas al binnen.

Tegenover F1TV gaat Mekies in op zijn eerste zege als teambaas van Red Bull Racing, al was het een zege in de sprintrace. "De jongens hebben uitstekend werk geleverd. Max stond gedurende deze 15 ronden onder enorme druk, maar hij heeft geen enkele fout gemaakt. Eerlijk gezegd denk ik dat hij en het team alles uit de auto hebben gehaald wat erin zat."

Artikel gaat verder onder video

Mekies denkt niet dat Red Bull de snelste auto heeft

Net zoals Verstappen denkt ook Mekies dat Red Bull in de race niet het snelst was. Oscar Piastri en Lando Norris zaten eigenlijk de hele race wel achter Verstappen, maar kwamen er door de topsnelheid van de RB21 niet langs. "We hadden vandaag waarschijnlijk niet de snelste auto, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om onze positie te behouden, de banden goed te beheren en de McLaren onder controle te houden. Een zeer indrukwekkende prestatie van de jongens dus."

Verstappen over Mekies

Verstappen stelde tijdens de persconferentie van de top drie na de sprintrace dat het hem niet zoveel uitmaakt of het nou Mekies is die hij zijn eerste zege in F1 heeft bezorgd als teambaas of Christian Horner. “Ik bedoel, het team kan altijd op mij rekenen om mijn uiterste best te doen, wie er ook de leiding heeft. Dat weten ze. Ik houd me nooit in, ik lever altijd het best mogelijke resultaat. Daar betalen ze me voor!”

Gerelateerd