Donderdag 13 april 2023 14:02

Calvin Lo overweegt een gooi te gaan doen naar het starten van een Formule 1-team. De miljardair uit Hong Kong heeft op dit moment al financiële banden met het team van Williams, maar overweegt het starten van een eigen team met het accent dat moet liggen op Azië, zo meldt Reuters.

De koningsklasse van de autosport zit in de lift en dat is niet alleen te merken aan het aantal landen dat een race wil organiseren, maar ook aan het aantal investeerders dat overweegt om een team te starten. De poging van Michael Andretti loopt al een tijdje en Lo overweegt dus ook om een team op te starten. Geld zal in het geval van de miljardair geen rol spelen, wel wil hij het accent op Azië leggen en hij hoopt niet alleen Aziatische coureurs achter het stuur te krijgen, ook monteurs en teamleden moeten uit dat werelddeel gaan komen.

'We praten serieus met een paar teams'

In gesprek met de gerenommeerde krant legt Lo uit: "Het financiële gedeelte is, geloof het of niet, voor mij eigenlijk niet het grootste probleem. Het is eigenlijk het samenbrengen van alle expertise en de mechanica, het hele team in één eenheid. Dus op dit moment zijn er een paar mogelijkheden die zich voordoen, die zich hebben voorgedaan, en we praten serieus met een paar teams." Niet alleen een samenwerking met een bestaand team zit in de koker, ook het starten van een eigen team behoort tot de mogelijkheden. Momenteel sponsort Lo het team van Williams, maar hij houdt de opties open: "Ik zou kunnen zeggen dat er betrokkenheid is via investeringsmaatschappijen om mee te investeren in dat team. Dat is alles wat ik daarover kan zeggen, mogelijk gaan we voor een nieuw team vanaf 2026."

Formule 1 focust teveel op de Verenigde Staten

Sinds de overname van de sport door Liberty Media ligt de focus op de Verenigde Staten en Lo wil het accent op Azië leggen. "Ik denk dat er veel meer Aziatische spelers en investeerders zijn die in deze sport willen stappen - meer dan we ons ooit konden voorstellen. Ik heb het geluk dat ik velen van hen ken en ze hebben hun interesse getoond om mee te doen", zo legt hij uit. Het doel van Lo is duidelijk: "Ik zou graag zien dat de Formule 1 Azië er meer bij betrekt, meer Aziatisch talent, niet alleen de coureurs maar ook van achter de schermen."