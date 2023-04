Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 17:46

Red Bull-teambaas Christian Horner wil de misvatting dat het team de voorkeur geeft aan Max Verstappen uit de wereld hebben. De Brit benadrukt bij Motorsport-Total dat de formatie uit Milton Keynes beide coureurs altijd de best mogelijke kansen en uitrusting geeft en wil het onderlinge duel op de baan laten uitvechten.

Sergio Pérez heeft zich in de voorbije maanden, maar ook in de voorbereiding op het nieuwe seizoen duidelijk uitgelaten. Hij verkondigde dat als hij geen steun zou krijgen, dan zou hij dit ook niet meer geven. Er werd gehint op een situatie die in het voordeel van zijn Nederlandse teamgenoot zou zijn en het is niet de eerste keer dat het duo van Red Bull knokt om de nummer één positie. In 2010 hadden Mark Webber en Sebastian Vettel het ook met elkaar aan de stok.

Allebei hebben even veel kansen

Pérez liet zich onlangs uit over zijn begin bij Red Bull Racing en hoe de situatie nu is. Hij vertelde dat het Oostenrijkse team met twee auto's reden, omdat dat simpelweg moest. De Mexicaan doelde daarmee op een situatie waarbij het team volledig zou leunen op één coureur. Horner kan zich daar niet in vinden en vertelt: "Sinds we in 2005 in de sport kwamen, hebben we altijd met twee auto's gereden. En we willen altijd de twee best mogelijke coureurs in de auto hebben. Als team was het altijd ons doel om beide coureurs de best mogelijke kansen en de best mogelijke uitrusting te bieden. En dan hangt het af van wat ze op de baan doen."

Mark Webber & Sebastian Vettel

Strijd om nummer één positie

Het volgens de teambaas het credo dat al sinds de oprichting van het team wordt nageleefd: "Of het nu gaat om Max en Checo of Daniel [Ricciardo red.] en Max of Daniel en Seb, Mark en Seb of zelfs eerder nog met David Coulthard en Mark Webber. Zo hebben we het altijd gedaan en uiteindelijk gaat het erom wat ze op het circuit doen."

De bal ligt dus volgens de teambaas bij de coureurs en daarin deelt hij de complimenten uit aan Pérez. "Het is geweldig dat Checo het nu zo goed doet. In 2021 kwam hij in de auto na het COVID-seizoen en aan het einde van de regelcyclus, en hij worstelde met die auto. Vorig jaar voelde hij zich absoluut comfortabeler in de auto en behaalde hij twee van onze zeventien overwinningen", aldus Horner.