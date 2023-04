Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 17:08

Lewis Hamilton moet toegeven dat hij toch wel erg geniet van de transformatie van zijn voormalig teamgenoot, Valtteri Bottas. In dienst van Mercedes moest de Fin zich nog aan allerlei strenge protocollen houden, maar bij Sauber Alfa Romeo lijkt de tienvoudig racewinnaar helemaal op te bloeien.

Bottas heeft in zijn vijf jaar bij Mercedes er samen met Hamilton voor gezorgd dat de constructeurstitels werden gepakt. De 33-jarige Fin wilde uiteraard ook voor zijn eigen titelkansen rijden, maar kwam daarin tekort. Uiteindelijk wist hij in de vijf jaar dat hij bij het team uit Brackley zat, twee keer als tweede te eindigen in het eindklassement. George Russell klopte al een tijdje op de deur bij Mercedes en in 2022 werd de Brit de vervanger van Bottas, die op zijn beurt voor een verblijf bij Sauber koos.

Ontdekkingsproces

Bottas laat tegenwoordig meer zijn persoonlijkheid doorschemeren en Hamilton vertelde voorafgaand aan de Grand Prix van Australië bij Crash: "Het is geweldig om te zien hoe hij opbloeit en zich steeds meer een deel van zichzelf voelt en precies weet waar hij naartoe wil. Het is geweldig. Ik zag Valtteri net in teenslippers, met zijn bruine lijnen rond zijn sokken." Hamilton zelf staat erom bekend dat hij veel activiteiten zijn Formule 1-carrière heeft en dat gunt hij zijn collega's ook: "Ik denk dat het voor iedereen gewoon het hele ontdekkingsproces is en ruimte maken voor geluk buiten het circuit om."

Constant aan het reizen

De Brit vindt het dan ook belangrijk dat er hobby's zijn buiten de Formule 1 om. "We werken allemaal zo hard, we reizen allemaal zoveel, we zijn allemaal zoveel weg van onze familie en vrienden, dus we missen veel dingen. Wat doe je om tijd te maken voor jezelf en voor iets wat je gelukkig maakt? Ik denk dat dat belangrijk is voor de geestelijke gezondheid, om ervoor te zorgen dat je iets vindt waar je van houdt, of dat nu een taalcursus is of een instrument bespelen of voetballen, wat het ook is", zo prijst hij het hebben van hobby's. Al met al kan hij dus wel genieten van de houding van Bottas: "Dus het is cool dat hij deze dingen doet. Ik wens hem er veel succes mee."