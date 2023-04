Brian Van Hinthum

Woensdag 12 april 2023 14:02

Max Verstappen weet de afgelopen jaren natuurlijk flink naam voor zichzelf te maken in de Formule 1 en de Nederlandse coureur wordt inmiddels wereldwijd op handen gedragen. Dit keer is het Tom Clarkson die de loftrompet steekt over wereldkampioen en benoemt hij de rol van Jos Verstappen en Sophie Kumpen.

Het zijn mooie tijden voor Verstappen en al zijn fans. Nadat de Limburger in 2021 hard met Lewis Hamilton moest knokken voor zijn eerste wereldtitel in zijn carrière, ging het in 2022 allemaal een stuk eenvoudiger en kon hij in Japan zijn tweede kampioenschap al vieren. De dominantie van Red Bull lijkt voorlopig gestaag door te gaan en met twee overwinningen in de eerste drie races is de Nederlander opnieuw titelkandidaat nummer één voor dit seizoen.

Meedogenloos

Clarkson komt dan ook tijdens de F1 Nations-podcast woorden tekort over de 25-jarige coureur. "Ik heb nooit een coureur ontmoet die zo hongerig voor succes is als Verstappen. Zijn honger voor succes is een belangrijke kwaliteit. Die mindset is zijn sleutel naar succes. Daarin lijkt hij op Senna en lijkt hij op Schumacher. Daarnaast heeft hij een soort van meedogenloosheid. Dat is voor veel mensen moeilijk om een verband mee te leggen, omdat het in het normale leven wordt gezien als egoïstisch en meer als een negatief en onaantrekkelijk iets wordt omschreven."

Rol van ouders

Hij vervolgt: "In de sport wordt het juist als een logische mindset gezien. Het doel is niet om leuk of aardig te doen, het doel is om te winnen. Dat heeft hij. Van wie heeft hij dat gekregen? Ik weet zeker dat hij het van zijn moeder heeft gekregen, die ook zeer competitief is en zeer succesvol in het karting was. Daarnaast heeft Jos, die natuurlijk in de Formule 1 reed, ervoor gezorgd dat er nergens twijfel over bestond en dat het allemaal niet waard is om alleen maar een beetje plezier te hebben. Als je naar de Formule 1 gaat, wil je gewoon winnen."