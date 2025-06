Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft in een interview met Sky Sports F1 het belang van vertrouwen in de relatie met Max Verstappen benadrukt. De Red Bull-teambaas maakte duidelijk dat het niet alleen om contracten draait, maar vooral om de band die je met een coureur hebt, te midden van geruchten over interesse van Mercedes in de Nederlander.

De grecente eruchten werden aangewakkerd door uitspraken van George Russell, die aangaf dat zijn contractbesprekingen met Mercedes momenteel stil liggen, omdat de Limburger op de radar van het team zou staan. "Als elk team in 2026 zijn ideale duo mocht samenstellen, stond Verstappen overal bovenaan. Dat is gewoon zo", zei Russell onder meer. Horner lijkt zich echter geen zorgen te maken over een vertrek van zijn stercoureur en benadrukt dat een goede relatie binnen het team van cruciaal belang is voor succes.

Relatie met Verstappen

Horner stelt: "Het draait allemaal om de relatie die je met een coureur hebt en om het vertrouwen dat je in elkaar hebt", citeert Motorsport.com. Het onderstreept de filosofie van de Red Bull-teambaas: het gaat om de persoonlijke band, niet om de handtekeningen op papier. Ook geeft hij in gesprek met Sky Sports toe dat er prestatieclausules aanwezig zijn: "Coureurs hebben altijd prestatieclausules in hun contracten staan en meestal komen die dingen rond de zomer tot uiting", zo stelt de Britse teambaas.

Geen gesprekken geweest

Horner herhaalt: "Maar het draait vooral om een relatie met de coureur, een relatie die veel verder gaat dan wat een papiertje zegt. Het moet erom draaien dat een coureur zich comfortabel voelt in het team en dat hij vertrouwen heeft in het team. Maar met Max zijn er nooit gesprekken geweest over dat hij ergens anders heen zou gaan. Max zijn commitment heeft altijd volledig hier gelegen. Hij is ook heel consistent in wat hij tegen jullie zegt. Voor ons als team draait het erom 'oké, hoe kunnen we onszelf verbeteren?' Hoe kunnen we beter worden in plaats van puur te refereren aan een papiertje? Ik denk in het leven altijd: als je moet verwijzen naar een contract, dan heb je een probleem.