Op deze dag zes jaar geleden: de beste openingsronde van Max Verstappen

Vincent Bruins

Zondag 9 april 2023 11:28 - Laatste update: 11:30

Max Verstappen maakte op deze dag zes jaar geleden een van zijn beste openingsrondes mee. De Nederlander ging van de zestiende naar de zevende positie op het 5,451 kilometerlange Shanghai International Circuit tijdens de Grand Prix van China in 2017.

In de kwalificatie had Verstappen last van motorische problemen en het lukte hem niet om uit Q1 te komen met de Red Bull RB13 die toen nog een TAG Heuer-Renault-krachtbron had. De Nederlander kwalificeerde zich als negentiende, maar mocht de race als zestiende aanvangen na gridstraffen voor Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean en Jolyon Palmer.

Artikel gaat verder onder video

Van P16 naar P7

De Chinese Grand Prix begon op een natte baan en dus werd er op de intermediate-compound gestart. Carlos Sainz kon vanaf P11 geen tractie vinden en viel meteen terug. Dat was het eerste plekje dat Verstappen wist te winnen. Voor de eerste bocht ging de Nederlander ook al voorbij aan Kevin Magnussen en Marcus Ericsson die veel vroeger remden. Ook Stoffel Vandoorne en Sergio Pérez inhalen aan de buitenkant van bocht drie leek een eitje voor Verstappen. Vervolgens remde hij Lance Stroll uit voor bocht zes, de haarspeldbocht, waarna hij aan de buitenkant van bocht acht voorbijging aan Fernando Alonso. De toen 19-jarige coureur dook aan de binnenkant van Felipe Massa bij bocht elf. Nico Hülkenberg ging aan het einde van de eerste ronde de pitstraat in en zo kon Verstappen negen posities winnen in nog geen twee minuten.

OOK INTERESSANT: Verschoor neemt het op voor De Vries: "Hij is zwaar in het diepe gegooid"

Podium enige hoogtepunt van eerste helft 2017

In de elfde ronde passeerde Verstappen toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo voor de tweede positie. Hij vocht met de Australiër, de Ferrari's van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel en met de Mercedes van Valtteri Bottas om de podiumplaatsen. De Nederlander werd uiteindelijk derde. Het zou zijn enige finish in de top drie zijn van de eerste veertien Grands Prix van 2017. In de helft van die veertien races viel hij vaak uit door betrouwbaarheidsproblemen en zo niet, dan was hij wel het slachtoffer van een crash in de eerste ronde. Verstappen wist zijn jaar echter volledig om te draaien door in Maleisië en Mexico te winnen en door als tweede over de streep te komen in Japan. Hij werd uiteindelijk zesde in het kampioenschap.