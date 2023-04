Brian Van Hinthum

Zaterdag 8 april 2023 20:04

Het avontuur van Nyck de Vries in de Formule 1 is vooralsnog geen doorslaand succes gebleken. De Nederlander wordt tot nu toe telkens verslagen door Yuki Tsunoda en dus is er werk aan de winkel voor de voormalig Formule E-kampioen. Richard Verschoor denkt dat zijn landgenoot snel verbetering moet tonen.

De Vries wist met een droomweekend in Monza in 2022 plotseling een stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen bij het team van AlphaTauri en dus begon hij een paar weken terug in Bahrein aan zijn avontuur in de koningsklasse. Een groot succes is dat echter nog niet gebleken, want de Friese coureur heeft het moeilijk en moet voorlopig telkens zijn meerdere erkennen in Tsunoda. Ook in Melbourne reed de 28-jarige coureur weer steevast in de achterhoede, totdat hij aan het einde van de race getorpedeerd werd door Logan Sargeant.

In het diepe gegooid

Aan de tafel van het Race Café wordt de situatie van De Vries besproken en Rick Winkelman krijgt van presentator Rob Kamphues als eerste de vraag hoe hoe hij kijkt naar de prestaties van De Vries. "Ja, we moeten hem die tijd gunnen. Maar ik had gehoopt dat hij toch wat dichter op Tsunoda zou rijden." Verschoor springt vervolgens in de bres voor zijn collega. "Hij is zwaar in het diepe gegooid. Het is voor hem ook lastig."

10-0 Tsunoda?

Dat legt hij uit aan de hand van eerdere jaren. "In de Formule 2 en 3 had hij ook drie jaar nodig om het goed te doen. In de Formule 1 is de wereld een stuk harder. Hij heeft echt nog wel een paar races om zich te bewijzen. Ik denk wel dat hij het kan, maar hij moet het wel gaan doen." Hij krijgt vervolgens van Frans Verschuur de vraag hoe het zou zijn als Yuki Tsunoda na tien races 10-0 staat. "Dan heeft hij zich niet op tijd bewezen, maar het betekent niet dat hij het niet kan. Het betekent niet dat hij niet goed genoeg is. Alleen hij staat gewoon zwaar onder druk", besluit Verschoor.