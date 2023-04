Lars Leeftink

Vrijdag 7 april 2023 13:04 - Laatste update: 13:05

James Allison, Chief Technical Officer van Mercedes, heeft aangegeven dat het team gaat werken aan de W14. Vooral Lewis Hamilton heeft zich al vaak in negatieve zin laten horen over de auto, die in Australië opeens goed presteerde.

George Russell en Hamilton eindigde namelijk op P2 en P3 tijdens de kwalificatie. Dit was tijdens de race waarschijnlijk ook zo geweest als Russell niet met motorproblemen uitviel. Hamilton eindigde wel op P2 in Melbourne, voor concurrent Fernando Alonso. In de debrief van Mercedes op YouTube zegt Allison dat het team de komende maanden alles op alles gaat zetten om de auto te verbeteren. "We zullen, zo hard als we kunnen, werken aan de tekentafel om de dingen die de windtunnel een paar weken geleden heeft gevonden, om te zetten in prestaties die we op de baan leveren."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner reageert op Russell: "Mercedes weet hoe het is om zulke voordelen te hebben"

Mercedes naar de tekentafel

Volgens Allison gaat het team terug naar de tekentafel om te kijken waar de W14 verbeterd kan worden. Het team heeft al verbeteringen op het oog. "We zullen ook aan de tekentafel werken om enkele mechanische onderdelen aan de auto toe te voegen. Denk daarbij aan enkele verschillende onderdelen voor de ophanging waarvan we denken dat ze de balans van de auto zullen verbeteren en het tot een meer bestuurbare auto maken. Daardoor krijgen de coureurs meer vertrouwen om tot het uiterste te gaan."

Positiviteit richting Bakoe

Allison ziet met zijn team wel genoeg reden om positief te zijn. "Ik denk dat we redenen hebben om te denken dat, naarmate we blijven werken aan onze auto, we de sprong van Melbourne ook tijdens het raceweekend in Bakoe kunnen maken en nog steeds een goede prestatie zullen leveren. Maar pas wanneer we daar zijn en de auto op de baan in actie zien, zullen we dat zeker weten." Het team heeft nog drie weken voordat het weekend eind april op het programma staat.