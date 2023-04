Lars Leeftink

Vrijdag 7 april 2023 11:59 - Laatste update: 12:11

Christian Horner heeft gereageerd op de beschuldigingen van George Russell, die denkt dat Red Bull Racing niet de volledige snelheid van de RB19 benut omdat het bang is voor regelwijzigingen vanuit de FIA of protesten van de concurrentie. Christian Horner, teambaas van Red Bull, reageert gevat op de woorden van de Brit en Mercedes.

Mercedes heeft vanuit zowel de coureurs als de teambaas in 2023 al laten weten dat het onder de indruk is van de snelheid van de auto van Red Bull. Lewis Hamilton zag 'de snelste auto die hij ooit had gezien' langskomen in Djedda, terwijl Russell van mening is dat het team elke race kan winnen en waarschijnlijk zelfs nog snelheid achter aan het houden is. Toto Wolff is het eens met zijn coureurs en denkt ook dat het kampioenschap al beslist is. Daarnaast lieten ook concurrenten als Charles Leclerc al weten dat het team 'op een andere planeet' aan het racen is.

Horner over woorden vanuit Mercedes

In gesprek met Crash.net zegt Horner, al jaren met succes teambaas van de regerend kampioen bij de constructeurs, dat de woorden van Russell hem toch wel goed doen. Toch kan hij ook niet anders dan concluderen dat het team waar Russell momenteel voor rijdt, Mercedes, zelf heel goed weet hoe het voelt om zo'n dominante auto te hebben. "Dat (de woorden van Russell) is erg gul van hem. Hij weet van zijn eigen team maar al te goed hoe het is om zulke voordelen te hebben."

Red Bull niets achter aan het houden

Russell liet ook weten dat hij denkt dat Red Bull de ware snelheid van de RB19 nog niet heeft getoond omdat het team bang is voor een ingreep van de FIA of klachten van de concurrentie, die dan om regelwijzigingen zullen vragen of de RB19 gaan kopiëren. Volgens Horner heeft het hier niet mee te maken, maar gaat het meer om het sparen van de krachtbronnen en het controleren van de degradatie van de banden. “Bandenmanagement speelt in elke race een rol. Omdat het een race was met één stop, al vroeg in de wedstrijd, speelde bandenmanagement zeker mee.”