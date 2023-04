Piquet over 'puddingbroodje' Verstappen, Norris noemt Hamilton achtvoudig kampioen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 5 april 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na de Grand Prix van Australië zijn we inmiddels aanbeland in de heuse 'lentestop' en dus krijgen we ook met enige regelmaat wat nieuwtjes door die van buiten de paddock zelf komen. Zo hoorden we onder meer een aantal opmerkelijke quotes van Kelly Piquet over haar vriend Max Verstappen. Zo zegt zij onder meer dat Verstappen na zijn carrière niet in een 'puddingbroodje' mag veranderen. Lando Norris verslikte zich daarnaast op een Twitch-stream en noemde Lewis Hamilton 'achtvoudig wereldkampioen'.

Verstappen mag van Piquet niet 'zo vet worden als een puddingbroodje' na F1-carrière

Er is op Viaplay sinds deze week een nieuwe documentaire te zien waarin Max Verstappen achter de schermen wordt gevolgd. Naast leuke onderonsjes met vader Jos Verstappen en beelden achter de schermen bij zijn familie en rondom raceweekenden, komt ook vriendin Kelly Piquet regelmatig in beeld. Het levert beelden op die fans normaal gesproken nooit zouden zien.

Norris zorgt voor discussie na stream: "Deze helm is van achtvoudig kampioen Hamilton"

Lando Norris heeft zichzelf onbewust in de schijnwerpers gezet door een stream na het raceweekend in Australië. De Brit kent zelf een moeizaam seizoen, maar is wel trots op de helmen die hij tot nu toe in zijn carrière heeft verzameld. Iets te trots, zo bleek. Mercedes zelf ziet Hamilton als achtvoudig wereldkampioen en ook Petronas liet eerder dit jaar tijdens een evenement al duidelijk weten dat het de titel in 2021 gewoon aan Hamilton geeft en de titel van Verstappen niet erkent. Norris heeft nu, onbewust of niet, olie op het vuur gegooid. Tot hilariteit van zichzelf en het internet.

Kravitz ziet omgedraaide rollen Verstappen en Hamilton: 'Lewis kan nu agressief zijn'

Afgelopen weekend kwamen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Australië weer eens in gevecht met elkaar in de eerste ronde van de race. Het viel Ted Kravitz op hoe de rollen tussen het tweetal ineens omgedraaid zijn ten opzichte van de jaren waarin de Brit de scepter zwaaide.

Spaanse journalist deelt complottheorie Red Bull: "Auto van Verstappen krijgt meer aandacht"

De interne strijd bij Red Bull lijkt ook in de media langzaam maar zeker meer richting het kookpunt te gaan. Dit keer wordt er vanuit Spanje weer een complottheorie over de RB19's van Max Verstappen en Sergio Pérez de wereld in geslingerd, Zo zouden deze niet gelijk zijn aan elkaar.

Jos Verstappen over vermeende losse handjes tegen Max: "Ik heb hem nooit mishandeld!"

Jos Verstappen heeft zich voor het eerst verdedigd ten opzichte van de claims dat hij Max Verstappen tijdens zijn opvoeding mishandeld of geteisterd zou hebben. Volgens de vader van de tweevoudig wereldkampioen heeft hij hem zeker streng opgevoed, maar hoort dat bij het worden van een groot winnaar. De verhalen over Verstappen senior en de destijds kleine Verstappen zijn over het algemeen vrij bekend. De man uit Montfort heeft natuurlijk geen compleet schone lei als het gaat over familiezaken. De oud Formule 1-coureur is meermaals beschuldigd van het gebruik van geweld binnen familiekringen.