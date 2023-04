Lars Leeftink

Woensdag 5 april 2023 12:24 - Laatste update: 12:28

Lando Norris heeft zichzelf onbewust in de schijnwerpers gezet door een stream na het raceweekend in Australië. De Brit kent zelf een moeizaam seizoen, maar is wel trots op de helmen die hij tot nu toe in zijn carrière heeft verzameld. Iets te trots, zo bleek.

Norris is al jaren de eerste coureur van McLaren, maar in 2023 gaat het alles behalve soepel voor de Brit. Ondanks dat Norris punten verzamelde tijdens het raceweekend in Australië, is de auto van McLaren momenteel niet veel beter dan de middenmoot. De Brit is naast een goede vriend van Max Verstappen ook hecht met Lewis Hamilton, zijn landgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen liep in 2021 zijn achtste wereldtitel mis tijdens een bizarre Grand Prix van Abu Dhabi, waardoor Verstappen er met de titel vandoor ging. Mercedes zelf ziet Hamilton als achtvoudig wereldkampioen en ook Petronas liet eerder dit jaar tijdens een evenement al duidelijk weten dat het de titel in 2021 gewoon aan Hamilton geeft en de titel van Verstappen niet erkent. Norris heeft nu, onbewust of niet, olie op het vuur gegooid. Tot hilariteit van zichzelf en het internet.

Norris over Hamilton

Op zijn Twitch-kanaal blikte hij, zoals hij wel vaker doet, met zijn fans terug op het raceweekend in Australië en kijkt hij beelden terug. In deze stream krijgt Norris van een fan de vraag over de helmen die hij in zijn kamer heeft staan, helmen die duidelijk in beeld staan tijdens de stream. Hij wijst vervolgens naar de helm van Hamilton. "Deze helm hier is van wanneer Lewis (Hamilton) zijn achtste wereldkampioenschap won." Direct daarna had hij al door wat hij gezegd had (de Brit bedoelde waarschijnlijk Hamilton zijn zevende titel in Turkije eind 2020), waarna hij een paar seconden uit beeld verdween. Hij kon zijn lach niet inhouden en besloot vervolgens terug in beeld te komen en zijn stream maar te vervolgen. Of het bewust was of niet is natuurlijk niet goed duidelijk te krijgen, maar het leverde op het internet genoeg discussie op en zorgde ervoor dat Norris even de meestbesproken F1-coureur was.

Hamilton

Dat Hamilton sinds eind 2021 nog op zoek is naar zijn achtste titel, waarmee hij alleen bovenaan zou staan in deze lijst, is een feit. De Brit kwam in 2022 echter niet in de buurt dankzij porpoising en de nieuwe reglementen en auto's. In 2023 lijkt de kans ook vrij klein te zijn dat de Brit, die al meer dan dertig punten achterstand heeft op Verstappen, wereldkampioen gaat worden. Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt eind 2023 af, en voor nu is het nog onzeker of de Brit in 2024 nog zal racen en of dit bij Mercedes of bij een ander team zal zijn. Op het internet gingen de woorden van Norris over de acht titels van Hamilton al snel de wereld over, iets wat Norris zelf ook door had.

