Frans Verschuur is geen fan van de huidige wedstrijdleiding en de beslissingen die door de FIA genomen worden. Volgens de Nederlander was afgelopen weekend in Australië weer een goed voorbeeld van wat er gaat gebeuren als er 'te veel naar de regeltjes' wordt gehandeld.

In Australië leverde de derde race van het seizoen drie rode vlaggen op. De eerste rode vlag werd, aan het begin van de race, gecreëerd door Alexander Albon. De derde rode vlag was na de chaotische tweede herstart aan het einde van de race, waardoor de race ook achter de safety car afgemaakt moest worden. Over de rode vlag die deze chaotische herstart creëerde, waarin onder meer Fernando Alonso, Nyck de Vries, Logan Sargeant, Pierre Gasly en Esteban Ocon crashte, was veel discussie. Kevin Magnussen reed tegen de muur aan en raakte zijn band kwijt. Daarnaast lag er veel troep op de weg, waardoor de FIA besloot een rode vlag te gebruiken om het op te ruimen nadat de safety car al op de baan was. Red Bull en Max Verstappen waren kritisch over het nut van deze rode vlag en Verschuur sluit zich daarbij aan.

Verschuur over FIA

In een interview met GPFans laat Verschuur weten dat hij zich aansluit bij de mening van Verstappen en Red Bull. "Nee, die (rode vlag) had niet moeten komen. Daar hadden ze gewoon de safety car op de baan moeten brengen en het opruimen, maar dit hadden ze totaal niet moeten doen. Daardoor ontstond namelijk meer chaos. Dat was echt de verkeerde beslissing." Daarna ging Verschoor door met een algemene beoordeling van de FIA en de wedstrijdleiding. "Ze hebben allemaal wel zo lopen schelden op die Michael Masi, maar die was helemaal niet zo slecht."

Masi

Verschuur legt vervolgens uit waarom Masi prima was in vergelijking met de wedstrijdleiding van nu. "Die voelde het racen aan. De huidige mensen leven te veel via de regeltjes, maar er zijn zoveel regeltjes. Dan wordt er eigenlijk niet meer geracet. Masi die zorgde er nog voor dat het racen ook een beetje voorrang had. Dat is nu, dankzij alle regeltjes die er zijn, weg. Ze draaien compleet door." Wittich is sinds eind vorig jaar in zijn eentje de wedstrijdleider nadat Edoardo Freitas richting het einde van het seizoen 2022 aan de kant werd geschoven door de FIA. Het systeem van twee wedstrijdleiders kreeg veel kritiek te verwerken vanuit de coureurs, en de FIA besloot daarom in te grijpen. De kritiek is er echter niet minder op geworden.