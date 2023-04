Brian Van Hinthum

Jos Verstappen heeft zich voor het eerst verdedigd ten opzichte van de claims dat hij Max Verstappen tijdens zijn opvoeding mishandeld of geteisterd zou hebben. Volgens de vader van de tweevoudig wereldkampioen heeft hij hem zeker streng opgevoed, maar hoort dat bij het worden van een groot winnaar.

De verhalen over Verstappen senior en de destijds kleine Verstappen zijn over het algemeen vrij bekend. De man uit Montfort heeft natuurlijk geen compleet schone lei als het gaat over familiezaken. De oud Formule 1-coureur is meermaals beschuldigd van het gebruik van geweld binnen familiekringen. Zo werd er ooit aangifte gedaan door zijn ex-vriendin en zat Verstappen daardoor enkele dagen vast wegens het onderzoek. Later beschuldigde ook opa Frans Verstappen de vader van Max van het gebruik van fysiek geweld in 2016.

Geschiedenis met Max

Ook zijn er natuurlijk een aantal opmerkelijke verhalen bekend over Verstappen en zijn zoon. Zo liet de vader ooit de kleine Max alleen staan bij een tankstation nadat het tweetal ruzie kreeg na een race in Italië. Jos zette op een gegeven moment het busje langs de kant en zette Max eruit bij een tankstation. Hij reed zonder Max naar huis, die vervolgens moeder Sophie Kumpen belde om hem op te halen. De twee spraken elkaar een week niet, maar Verstappen junior gaf later aan dat hij veel van het moment geleerd had.

Jos klaart de lucht

De geschiedenis van vader Jos en de bijzondere verhalen met Max hebben ook vaak gezorgd voor geruchten rondom fysiek geweld richting zoonlief, maar daar klaart Verstappen senior nu de lucht over: "Er zijn mensen die zeggen dat ik een slechte vader ben omdat ik mijn kind mishandelde. Ik heb hem nooit mishandeld!", citeert Sports Illustrated. "Ik heb hem opgevoed, ik was hard voor hem. Dat was mijn plan. Veel mensen kunnen het zich niet inbeelden wat het kost om de absolute top van een sport te bereiken", besluit hij.