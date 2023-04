Brian Van Hinthum

Woensdag 5 april 2023 16:12 - Laatste update: 16:42

De interne strijd bij Red Bull lijkt ook in de media langzaam maar zeker meer richting het kookpunt te gaan. Dit keer wordt er vanuit Spanje weer een complottheorie over de RB19's van Max Verstappen en Sergio Pérez de wereld in geslingerd, Zo zouden deze niet gelijk zijn aan elkaar.

De zaterdag van Pérez verliep dramatisch in Australië. Tijdens de derde vrije training ging het allemaal al niet volgens plan voor de in Mexico geboren coureur, waarna hij tijdens de kwalificatie voor de race van zondag ook nog tot overmaat van ramp zijn bolide in het grind schoof tijdens de eerste kwalificatie. De man uit Guadalajara gooide de schuld op een probleem, hoewel hij verder niet duidelijk wilde maken waar dat probleem nou precies lag. De teamgenoot van Max Verstappen begon zondag dus vanaf P20, terwijl de Nederlander vanaf pole mag vertrekken.

Spaanstalige landen kiezen kant Pérez

Uiteindelijk kwam Pérez nog als vijfde over de streep in Melbourne, al kwam daar ook het geluk van enkele uitvalbeurten en straffen van concurrenten bij kijken. Hoewel men over het algemeen op de wereld duidelijk ziet dat Verstappen een stuk sneller is dan Pérez, wordt daar in de Spaanstalige landen toch regelmatig wat anders over gedacht. Ook na de Grand Prix van Australië zijn er weer de nodige vertalen uit Spanje en Mexico boven komen drijven. Zo wordt er bijvoorbeeld opnieuw gesuggereerd dat de twee Red Bull-coureurs geen identieke auto's krijgen.

Verschil in de auto's

Miguel Portillo, journalist uit Spanje voor DAZN, rakelt namelijk na afloop van het weekend een complottheorie over de Red Bulls op: "Ik hoop niet dat er gesjoemeld wordt met de auto van Checo. Wanneer men zegt dat er twee identieke auto's zijn, zijn ze in werkelijkheid nooit hetzelfde. Het geeft mij het gevoel dat het team soms de touwtjes laat vieren met één van de twee auto's. In een team geef je altijd de beste monteurs aan je nummer één coureur. Ik denk dat de auto van Verstappen duidelijk meer aandacht krijgt. Maar nogmaals, ik hoop niet dat er gesjoemeld wordt binnen het team."