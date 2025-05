Voor Franco Colapinto wordt het Alpine-debuut er eentje waarbij hij zichzelf zal moeten terugvechten vanuit de achterhoede. De Argentijn klapte tijdens de kwalificatie in de muur en kreeg achteraf ook nog een straf van de FIA.

Colapinto vervangt Jack Doohan, die in Miami voorlopig zijn laatste Formule 1-race reed. De Argentijn wist vorig jaar op te vallen als vervanger van Logan Sargeant, maar in de slotfase van het seizoen kende hij ook de nodige schuivers. Hoewel de pure snelheid aanwezig lijkt, kwam hij ook dit weekend opnieuw in aanraking met de bandenstapels. Teamgenoot Pierre Gasly start vanaf P10 en hoopt op een puntenfinish, terwijl Colapinto vanaf P16 iets harder zal moeten werken.

Colapinto zocht de limiet op en ging er overheen

Aan het einde van Q1 schoof Colapinto van de baan. Tegenover onder meer GPFans legt hij uit: "Tijdens de kwalificatie kwam ik voor het eerst echt in aanraking met de limiet van de wagen. Eerst zat ik er wat onder, en het is heel makkelijk om uit het ideale werkvenster te vallen. Ik was echt aan het pushen op de limiet en de marges zijn tegenwoordig erg klein tijdens de kwalificatie. Ik probeerde gewoon iets meer kerbstone mee te pakken, maar dat was simpelweg te veel."

Stewards zien overtreding en delen straf uit

Daarmee was zijn kwalificatie voorbij, maar de FIA besloot hem uiteindelijk ook nog een straf op te leggen. Nadat de wagen van Yuki Tsunoda, die eveneens een klapper had gemaakt, was verwijderd, reed de Argentijn te vroeg naar het einde van de pitstraat. De wedstrijdleider had namelijk nog niet aangegeven dat de baan weer was vrijgegeven. "De teamvertegenwoordiger verklaarde dat hij de instructie gaf om de auto langzaam naar buiten te laten rollen, maar nog niet volledig vrij te geven. De coureur begreep deze instructie verkeerd en reed de fast lane in voordat het herstarttijdstip officieel was bevestigd, wat in strijd is met de richtlijnen van de wedstrijdleider. Toen dit eenmaal was gebeurd, was het te laat om de actie terug te draaien en gaf het team de instructie aan de coureur om door de pitstraat te rijden," zo beschrijven de stewards het voorval.

Hoewel ook zij erkennen dat er geen sprake was van opzet, wijzen de stewards wel op een overtreding. Colapinto krijgt daarom een gridstraf van één positie en zal de wedstrijd in Imola beginnen vanaf P16.

