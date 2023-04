FIA legt niet bestraffen van Hamilton uit, Russell denkt dat Red Bull 'bang' is | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 3 april 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De dag na de veelbewogen Grand Prix van Australië valt er natuurlijk een hoop na te praten. Er viel genoeg te beleven tijdens de race op Albert Park en dus heeft iedereen een hoop te vertellen. De FIA liet onder meer weten waarom Lewis Hamilton niet bestraft werd na de volgens Max Verstappen illegale move tijdens de start van de race. Dezelfde Hamilton verklaart daarnaast dat de jacht op Red Bull nu echt geopend is na zijn tweede plek in Melbourne.

Artikel gaat verder onder video

FIA laat weten waarom het Hamilton onbestraft liet na klachten Verstappen

Max Verstappen liet zich tijdens de Grand Prix van Australië tot tweemaal toe geïrriteerd uit over het rijgedrag van Lewis Hamilton, maar de stewards besloten in beide gevallen niet in te grijpen. De FIA komt nu met een verklaring waarom Hamilton niet bestraft werd. Kort na de start van de race op Albert Park, zag Verstappen hoe de twee Mercedes-coureurs aan hem voorbij gingen. Hamilton deed dit echter op een behoorlijk agressieve manier, door aan de binnenkant voorbij te steken, waarbij Verstappen naar buiten werd gedwongen om een ongeluk te voorkomen. Meer lezen? Klik hier!

Alonso kondigt relatiebreuk aan direct na podium in Australië: "Fantastische tijd gehad"

Fernando Alonso (41) heeft direct na zijn behaalde podium tijdens de Grand Prix van Australië verrassend en verdrietig nieuws gedeeld op social media. De Spanjaard liet weten dat hij en Andrea Schlager (40) niet langer een koppel zijn. De liefde is voorbij. "We hebben het geluk gehad dat we een fantastische tijd mochten hebben samen", zo schrijft hij. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton verklaart dat 'de jacht is begonnen' voor Mercedes na succes in Australië

Lewis Hamilton heeft verklaard dat "de jacht is begonnen" in een bericht op sociale media na de voor de Brit succesvol verlopen Grand Prix van Australië. De start van Hamilton in 2023 is een stuk beter gebleken dan in 2022 het geval was. Mercedes liet een sterk verbeterd tempo zien ten opzichte van de eerste twee races van 2023, met George Russell kortstondig aan kop van de race. Een kans op een goed resultaat zat er echter niet in dankzij een safety car aan het begin van de race en motorproblemen. Meer lezen? Klik hier!

Russell ziet Red Bull 'bang zijn' om volledige potentie RB19 te tonen

George Russell denkt dat Red Bull Racing 'bang' is om de volledige potentie van de RB19, die 2023 tot nu toe weet te domineren, te tonen aan de buitenwereld. Het is tot nu toe ook niet echt nodig geweest, aangezien Max Verstappen en Sergio Pérez de eerste drie races in 2023 met gemak wonnen. Meer lezen? Klik hier!

Verschuur vond actie Hamilton op Verstappen prima: "Allemaal beetje lopen janken"

Frans Verschuur kan niet veel met het over en weer commentaar leveren van Max Verstappen en Lewis Hamilton na de Formule 1 Grand Prix van Australië. De Nederlander is van mening dat het 'gejank' bij een sportman hoort, alhoewel Verschuur wel denkt dat Verstappen geen risico nam in het duel met de Brit tijdens de eerste ronde. Meer lezen? Klik hier!