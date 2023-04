Lars Leeftink

Maandag 3 april 2023 11:54 - Laatste update: 11:56

Lewis Hamilton heeft verklaard dat "de jacht is begonnen" in een bericht op sociale media na de voor de Brit succesvol verlopen Grand Prix van Australië. De start van Hamilton in 2023 is een stuk beter gebleken dan in 2022 het geval was.

Mercedes liet een sterk verbeterd tempo zien ten opzichte van de eerste twee races van 2023, met George Russell kortstondig aan kop van de race. Een kans op een goed resultaat zat er echter niet in dankzij een safety car aan het begin van de race en motorproblemen. Door dat laatste viel de Brit uit. Hamilton kon wel een podiumplek veroveren en reed zelf ook even op P1 voordat Max Verstappen langs hem ging voor de eerste plaats. De Brit zou uiteindelijk Fernando Alonso van zich afhouden voor P2. Terwijl Verstappen op weg is naar een derde titel op rij na een fantastische start van het seizoen, heeft Hamilton het gevoel dat Mercedes zich weer vooraan begint te melden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zo reageert de internationale media op de chaotische race in Australië

Hamilton opent de jacht

Kort nadat hij op het podium met champagne was overgoten, schreef hij in een duidelijke boodschap aan zijn rivalen op Instagram: "De jacht is begonnen." Het is duidelijk dat de Brit het gevoel heeft dat zijn team de juiste richting op aan het gaan is en kans maakt om Red Bull Racing in te halen. Het is het enige team waar Hamilton met Mercedes voorlopig op 'kan jagen', aangezien het erop lijkt dat het team de beste auto heeft achter de regerend wereldkampioen. Voor nu lijkt een kampioenschap voor Hamilton, wat zijn achtste titel zou zijn in de sport, in 2023 onrealistisch te zijn. Het contract van de Brit loopt eind 2023 af, maar Hamilton heeft al een paar keer aangegeven dat hij wil verlengen. Dit is echter nog steeds niet gebeurd, waarschijnlijk omdat Hamilton wil zien of Mercedes nog een auto op de baan kan krijgen waarmee hij een titel kan winnen.

Hamilton positief verrast

Tijdens de persconferentie na de race gaf Hamilton toe dat hij was verrast door het resultaat. De Brit zei ook dat het team vertrouwen heeft gekregen door een sterke kwalificatiesessie, met Russell als tweede en Hamilton als derde op de grid. "Het was heel onverwacht, ook het feit dat we gisteren (zaterdag) een tweede en derde plaats behaalden (tijdens de kwalificatie). Dat heeft ons allemaal echt weggeblazen. Het is een enorme energieboost voor het hele team. Het betekende dat we vandaag een kans hadden om, je weet wel, te proberen Max in ieder geval een seconde in te halen. Het was echt een vermakelijke race en ik had een heel goed gevecht met Fernando, wat geweldig was."