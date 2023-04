Lars Leeftink

Maandag 3 april 2023

George Russell denkt dat Red Bull Racing 'bang' is om de volledige potentie van de RB19, die 2023 tot nu toe weet te domineren, te tonen aan de buitenwereld. Het is tot nu toe ook niet echt nodig geweest, aangezien Max Verstappen en Sergio Pérez de eerste drie races in 2023 met gemak wonnen.

Het was in Melbourne niet de zondag van Russell. De Brit kwalificeerde zich als tweede en begon fantastisch aan de race. Na de eerste bocht reed hij op P1 dankzij een matige start van Verstappen en was hij zelfs weggereden van de rest van het veld. Russell ging vervolgens tijdens de safety car (ontstaan na een crash van Alexander Albon) naar binnen voor nieuwe banden, maar even later was er een rode vlag. Daardoor viel Russell terug tot buiten de top vijf en moest hij in de achtervolging bij de eerste herstart. Vlak na de herstart ging zijn motor echter kapot, waardoor zijn race voorbij was en hij voor het eerst in een auto van Mercedes uitviel door betrouwbaarheidsproblemen.

Russell ziet meer potentie bij Red Bull

In de podcast The Chequered Flag laat Russell, bezig aan zijn tweede seizoen bij Mercedes, weten dat de Formule 1 nog niet eens de maximale potentie van de RB19 heeft gezien. Dit is volgens de Brit omdat het tot nu toe niet nodig is geweest, maar ook omdat Red Bull bang is dat de concurrentie probeert het team te verzwakken. "Ze houden zeker iets achter. Ik denk dat ze bijna bang zijn om hun volledige potentie te tonen. Hoe sneller ze lijken, des te meer de sport op de één of andere manier zal proberen hen tegen te houden."

Gat met Red Bull

Russell is bang dat, wanneer Red Bull de potentie van de auto maximaal benut en besluit zich niet meer in te houden, het gat met de rest van de grid nog groter wordt dan nu het geval is. "Ik denk dat ze waarschijnlijk een voorsprong hebben van zeven tienden op de rest van het veld. Ik weet niet hoe groot het snelheidsverschil momenteel is, maar Max heeft geen reden om te pushen en Red Bull ook niet. Ze hebben echt goed werk geleverd, om eerlijk te zijn. Dat kunnen we niet ontkennen en we moeten duidelijk onszelf verbeteren."