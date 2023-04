Jeen Grievink

Maandag 3 april 2023 08:27 - Laatste update: 08:47

Max Verstappen liet zich tijdens de Grand Prix van Australië tot tweemaal toe geïrriteerd uit over het rijgedrag van Lewis Hamilton, maar de stewards besloten in beide gevallen niet in te grijpen. De FIA komt nu met een verklaring waarom Hamilton niet bestraft werd.

Kort na de start van de race op Albert Park, zag Verstappen hoe de twee Mercedes-coureurs aan hem voorbij gingen. Hamilton deed dit echter op een behoorlijk agressieve manier, door aan de binnenkant voorbij te steken, waarbij Verstappen naar buiten werd gedwongen om een ongeluk te voorkomen. De Nederlander deed zijn beklag over de boordradio en stelde dat hij wijd werd geduwd, terwijl hij met zijn auto voorlag op Hamilton bij het ingaan van de bocht. De stewards besloten het moment ongemoeid te laten en datzelfde deden ze bij de tweede keer dat Verstappen zijn beklag deed over het rijgedrag van Hamilton.

Hamilton zou artikel 58.8 hebben overtreden

Bij de eerste herstart, na het ongeluk van Alexander Albon, mocht Hamilton - die op dat moment aan de leiding ging - als eerste plaatsnemen achter de safety car op weg naar de grid. Hamilton reed echter behoorlijk langzaam en leek de aansluiting met de safety car te verliezen. Verstappen was hierdoor geïrriteerd en liet over de boordradio weten dat dit niet toegestaan is. Hij wees naar artikel 58.8 van de sportieve reglementen, waarin staat dat coureurs de safety car op een afstand van maximaal tien autolengtes moeten volgen. Een regel waar Sergio Pérez en Pierre Gasly vorig seizoen ook al mee in de problemen kwamen. Hamilton bleef echter gespaard door de FIA en daar geeft men nu een verklaring voor.

FIA-officials wijzen op artikel 58.11

Volgens de stewards klopt het dat in artikel 58.8 gewezen wordt op de tien autolengtes, maar staat er verderop - in artikel 58.11 - dat de leidende auto het tempo mag bepalen als er een staande start is. "Auto 44 was de eerste auto in de rij en dicteerde, toen de lichten van de safety car in bocht 6 uitgingen, het tempo door zeer langzaam te rijden (zoals het reglement voorschrijft)", zo luidt de redenering van de officials.

Mogelijke regelwijziging in de toekomst

Hoewel Hamilton dus geen regel overtrad, begrijpt de FIA dat het misschien niet helemaal ideaal is. Ze kunnen de klacht van Verstappen dan ook goed begrijpen en willen er naar gaan kijken in de toekomst. "Misschien moet dit in de toekomst worden herzien om te kijken of dit wel geschikt is voor een dergelijke herstart", zo laten zij weten.