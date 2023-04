Jeen Grievink

Maandag 3 april 2023 10:59 - Laatste update: 11:08

Fernando Alonso (41) heeft direct na zijn behaalde podium tijdens de Grand Prix van Australië verrassend en verdrietig nieuws gedeeld op social media. De Spanjaard liet weten dat hij en Andrea Schlager (40) niet langer een koppel zijn. De liefde is voorbij. "We hebben het geluk gehad dat we een fantastische tijd mochten hebben samen", zo schrijft hij.

Alonso en Schlager hebben na een kortstondige relatie een punt gezet achter hun samenzijn. Het nieuws kwam kort nadat Alonso nog een feestje had gevierd met Aston Martin vanwege zijn podium in Melbourne. De twee gaan echter in goede harmonie uit elkaar, zo laten ze weten op social media. "We willen jullie vertellen dat onze relatie als een koppel voorbij is. We hebben het geluk gehad dat we een fantastische tijd mochten hebben samen, en dat zal doorgaan, maar op een andere manier", zo schrijven Alonso en Schlager in hun bericht. "We dachten dat het gepast zou zijn dit nieuws te delen, aangezien jullie ons altijd hebben gesteund. Bedankt daarvoor."

Alonso en Schlager allebei actief in de paddock

Hoewel het niet precies bekend is sinds wanneer Alonso en Schlager samen waren, hebben de twee elkaar nog niet zo lang geleden ontmoet in de paddock. Schlager werkt namelijk als journalist en Oostenrijkse tv-presentator in de motorsportwereld en richt zich vooral op de verslaggeving rondom de Formule 1 en MotoGP. Ook is ze merkambassadeur voor het sportwagenmerk Cupra. Alonso en Schlager werden dan ook regelmatig samen gespot in de paddock, met name in de tijd dat de Spanjaard nog actief was voor het team van Alpine.

Alonso bleef nooit lang vrijgezel

Voor Alonso is het niet de eerste keer dat een relatie sneuvelt. De man uit Oviedo staat bekend als iemand die hooguit een paar jaar bij dezelfde partner kan blijven. Zo had hij amper een jaar een relatie met Carolina Costa, alvorens hij tussen 2006 en 2011 getrouwd bleef met Raquel del Rosario. Direct daarna verbond hij zich voor zo'n twee jaar aan Dasha Kapustina, om zich in 2015 alweer te verloven met Lara Alvarez. Dit hield echter wederom geen stand en dus besloot Alonso amper een jaar later zich te binden aan Linda Morselli, de tot voor kort laatste ex van de Spanjaard. Met Morselli verbrak hij in 2021 de relatie. Daarna kwam Schlager in beeld, maar ook met haar zat er geen lang en gelukkig liefdesleven in.