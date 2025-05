Sinds Sebastian Vettel een paar jaar geleden is gestopt, begint hij zich steeds meer in de media te laten horen nadat hij een tijdje genoot van zijn vrije tijd. De viervoudig wereldkampioen lijkt een nieuwe rol in F1 steeds meer te overwegen, zo ook bij Red Bull Racing.

Vettel werd in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen bij Red Bull nadat hij de jeugdopleiding had doorlopen van het team en ook zijn ervaring op had gedaan bij Toro Rosso. Vervolgens, toen in 2014 het nieuwe tijdperk in F1 begon, besloot hij de overstap naar Ferrari te maken. Daar won hij echter nooit zijn vijfde titel, waarna het ook bij Aston Martin niet lukte. Eind 2022 besloot de Duitser te stoppen met F1 en tijd door te brengen met zijn familie. De afgelopen tijd begint hij echter steeds meer te praten over een toekomst in F1.

Vettel over Red Bull

Tegenover ORF spreekt Vettel zich uit over zijn toekomst. Een hereniging bij Red Bull met Helmut Marko, waar open over wordt gespeculeerd dat hij wel eens met pensioen kan gaan, staat Vettel wel voor open. "Ik kan het nog steeds heel goed vinden met Helmut en we zijn ook in gesprek. Wat betreft het onderwerp [opvolger van Marko] nog niet zo intensief en nog niet zo diepgaand, maar dat is misschien wel iets wat een rol kan gaan spelen. Het is nog even afwachten in welke vorm. Helmut heeft een paar keer gezegd dat hij gaat stoppen, maar hij is er nog steeds. En ik hoop dat hij er nog lang zal zijn. Op een gegeven moment gaat het leven onverbiddelijk door en ik denk dat Helmut dat ook weet. Hij is een brute realist en kan alles heel goed en oprecht inschatten. Ik denk dat hij zich zal realiseren wanneer de tijd rijp is."

'Marko is niet vervangbaar bij Red Bull'

Marko stelde eerder al dat hij in Vettel zijn ideale opvolger ziet om jonge coureurs te begeleiden bij Red Bull richting F1. Vettel weet niet of hij dat wil en stelt tevens dat Marko niet te vervangen is. "Marko is niet vervangbaar, laten we het daar maar op houden. Hij is een karakter en heeft een enorme bijdrage geleverd aan de successen van het team sinds 2005. Wie de opvolger ook wordt, het zou mooi zijn als het werk dat ze erin hebben gestoken ook wordt voortgezet. Ik denk dat ik de positie heel goed ken uit mijn tijd. Maar om eerlijk te zijn, moet ik toegeven dat ik de laatste jaren niet zo dicht rond Helmut heb rondglopen. Ik denk echter dat ik wel weet wat hij doet."

