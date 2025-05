Carlos Sainz senior, de vader van de Williams-coureur, bevestigt in gesprek met de Britse tak van Motorsport.com dat hij onderzoekt hoeveel steun hij zou krijgen als hij zich daadwerkelijk verkiesbaar stelt als FIA-president.

De Spanjaard werd eerder deze week genoemd als mogelijke tegenkandidaat van de huidige FIA-president Mohammed Ben Sulayem en bevestigt tegenover het medium dat hij de rol zelf wel ziet zitten. Sainz senior overwoog al eerder om zich verkiesbaar te stellen, maar zag dat toen nog niet als een serieus idee. Inmiddels vindt hij de tijd rijp om alle opties te overwegen, en dus kan de huidige voorzitter zijn borst natmaken.

Artikel gaat verder onder video

Belangenverstelling

Sainz senior benadrukt dat hij vooral president wil worden vanwege zijn ideeën: "Ik heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan in deze sport en ik weet zeker dat ik nieuwe en interessante dingen kan bijdragen aan het versterken en ontwikkelen van de sport en de autowereld", opent hij. Omdat zijn zoon in de Formule 1 rijdt, wil hij de zorgen over mogelijke belangenverstrengeling direct wegnemen: "Ik heb mijn staat van dienst, en mensen kennen me goed genoeg om te begrijpen dat dit geen probleem zal zijn. Uiteraard zal ik moeten terugtreden uit mijn rol rondom Carlos en zijn carrière, maar dat is absoluut geen probleem. Hij is geen kind meer, hij zit al tien jaar in de Formule 1. We weten allebei dat onze relatie vanzelf zal veranderen als ik doorga met dit project. De FIA is een zeer serieuze organisatie, en er zal geen sprake zijn van belangenverstrengeling."

Integriteit FIA staat op het spel

Op de huidige FIA-president is er toch wel wat kritiek gekomen de afgelopen paar seizoenen. "Als ik dit [kandidatuur FIA-president red.] doe dan is dat niet om tegen iemand te vechten, maar uit passie en liefde voor de autosport. Ik geloof dat ik bepaalde zaken kan verbeteren en bijdragen aan de sport. Dit lijkt voor mij het juiste moment, zowel persoonlijk als professioneel, en daarom overweeg ik het." Tot slot onderstreept hij dat de integriteit van de FIA centraal moet staan: "Ik zou graag zien dat de FIA zich ontwikkelt tot een organisatie die door iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd."

Gerelateerd