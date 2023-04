Verstappen wint krankzinnige GP Australië: "Begrijp die herstart niet, het was een rotzooi"

Jan Bolscher

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Australië op dominante wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander verreed wederom een sterke race en kwam ondanks een chaotische slotfase voor het eerst in zijn carrière als eerste over de streep op het Albert Park Street Circuit.

De tweevoudig wereldkampioen ving de race in Melbourne aan vanaf pole position, maar moest direct bij de start zowel George Russell als Lewis Hamilton voorbij laten nadat hij slecht van zijn plek kwam. Een rode vlag na een crash van Alexander Albon bracht Verstappen echter terug naar P2 door een ongelukkig getimede pitstop voor Russell. Ook bij de herstart kwam Verstappen niet goed van zijn plek, maar de Limburger had vervolgens niet lang nodig om op de baan aan de zevenvoudig wereldkampioen voorbij te gaan.

Chaotische slotfase

Verstappen kende een klein momentje in ronde 48 toen hij zich verremde in bocht dertien, maar het echte billenknijpen kwam pas twee ronden voor het eind. Kevin Magnussen raakte de muur en verloor zijn rechter achterband, waarna de rode vlag voor de tweede keer werd gezwaaid. Met nog twee ronden op de teller, kregen we zodoende plotseling een sprint van elf kilometer en een beetje naar de geblokte vlag. Dit keer kwam de Nederlander goed weg, maar achter hem ging het finaal mis. Meerdere coureurs belandden in de muur, met opnieuw een rode vlag tot gevolg.

Veel te verliezen

Met nog maar één ronde te gaan werd de race niet opnieuw herstart (één ronde achter de safety car), en dus ging men twee ronden terug om de uitslag te bepalen. Verstappen bleef dus gewoon eerste, gevolgd door Hamilton en Fernando Alonso. "We hadden een slechte start en in de eerste ronde was ik voorzichtig", vertelt de Nederlander na afloop. "Ik had veel te verliezen en weinig te winnen. Daarna was de snelheid goed, dat zag je meteen. We wachtten op de DRS om in te halen. Deze rode vlaggen... Ik weet het niet. De eerste snap ik, maar de tweede begrijp ik niet. Het was een rotzooi, maar we hebben alles overleefd. We hadden goede snelheid en hebben gewonnen."