Gabriel Bortoleto (20) zal niet lang willen terugdenken aan het weekend in Saoedi-Arabië. De Braziliaanse F1-coureur van Stake Sauber finishte niet alleen als laatste tijdens de Grand Prix, maar kreeg ook schokkend nieuws te horen over zijn 5-jarige neefje, die een ernstig ongeluk meemaakte tijdens het paasweekend.

De Grand Prix in Djedda liep voor Bortoleto uit op een teleurstelling. Hij kwam als allerlaatste over de eindstreep, nadat hij op een ronde was gezet. Maar dit slechte resultaat zal hij dit weekend prima in perspectief kunnen plaatsen. Bortoleto werd tijdens het paasweekend namelijk geïnformeerd over een ernstig ongelukig van zijn 5-jarige neefje. De kleine jongen was nietsvermoedend aan het douchen, toen de volledig glazen douchecabine het begaf en op hem neerstortte. Dit vertelt de schoonzus van Bortoleto, Gabriela Orsolini, op Instagram.

"Zijn hele lichaam en hoofd zaten vol snijwonden en bloed"

In haar verhaal op Instagram Stories laat Orsolini weten dat ze "één van de verschrikkelijkste dagen van haar leven" heeft meegemaakt afgelopen weekend. "Heb je er ooit bij stilgestaan hoeveel we God moeten danken?", zo begint ze. "De douchecabine in de badkamer barstte en viel bovenop Lolo [het neefje van Bortoleto, red.]. Zijn hele lichaam en hoofd zaten vol snijwonden en bloed. Ik heb hem naakt in de auto gezet en God gaf me de kracht om op tijd in het ziekenhuis te komen. Het was heel, heel moeilijk." De kleine jongen moest direct onder het mes en gelukkig is dit allemaal goed verlopen. "Godzijdank is alles goed gegaan", zo schrijft Orsolini.

Hoe de douchecabine uit het niets kon barsten, zegt Orsolini niet, maar ze is allang blij dat haar zoontje het ongeluk heeft overleefd. "Wat heb je me bang gemaakt, jij bent mijn leven en ik houd meer van jou dan van wie dan ook." Bortoleto zal blij zijn dat zijn neefje er relatief goed vanaf is gekomen en zal zodoende het rampweekend in Saoedi-Arabië snel willen vergeten.

