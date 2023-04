Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 april 2023 17:15

De FIA baarde begin dit weekend opzien toen er werd aangekondigd dat monteurs bij het vallen van de vlag niet meer in de hekken mogen klimmen om de prestaties te vieren met de coureur. De beslissing werd door veel fans en betrokkenen niet met gejuich ontvangen, maar George Russell kan er wel begrip voor opbrengen.

Hoewel de regel in principe altijd al van kracht was, werd er door de teams nog altijd in de hekken geklommen bij het vallen van de vlag om de overwinning of podiumplek te vieren met de coureur van dienst. Wedstrijdleider Niels Wittich herinnerde deze week echter de teams aan de regel en informeerde hen dat er strenger opgetreden gaat worden tegen eventuele overtredingen van die regel. Vanaf deze week wordt er namelijk strenger gecontroleerd op de teams.

Onbegrip bij Horner

Het nieuws viel niet bij iedereen even goed, zo liet Horner zich eerder al verbaasd uit. "Het is een redelijk iconisch moment wanneer je een Grand Prix-auto een Grand Prix ziet finishen en zijn team het vanaf het hek viert, zolang het maar op een veilige manier gebeurt... Ik heb het persoonlijk nog nooit een probleem zien opleveren. Ik heb altijd gedacht dat het een onderdeel was van Grands Prix. We hebben dat 94 keer bereikt als Red Bull Racing, en niet één keer hebben we ooit een blessure gehad of gezien dat er een probleem was. Maar weet je, als dat de regels zijn, dan zijn dat de regels."

Russell toont begrip

Na afloop van de kwalificatie kreeg ook de top drie coureurs de vraag om een mening te geven en Russell nam het voortouw. "Toen ik dat hoorde was ik in eerste instantie en beetje teleurgesteld. Ik denk dat het onderdeel is van de sport. Toen hoorde ik dat het alleen ging om het beklimmen van de hekken. Ze mogen nog steeds aan de pitmuur staan. De hekken zijn inderdaad een beetje wiebelig op een aantal van de oudere circuits. Als daar dan twintig of dertig grote gasten - we hebben zeker een aantal grote gasten in ons team - op zitten, weet je nooit wat er kan gebeuren. Het is jammer op een bepaalde manier, maar het zou huiveringwekkend zijn als we een hek zien omvallen met aanstormende auto's", zegt de Brit, waarna Max Verstappen en Lewis Hamilton zich aansloten.