Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Australië

Lars Leeftink

Zaterdag 1 april 2023 10:59

De Formule 1 heeft de voorlopige startopstelling bekendgemaakt voor de Grand Prix van Australië, die zondagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd van start gaat en de derde race van het seizoen is.

Max Verstappen zal de race in Melbourne voor het eerst in zijn carrière beginnen vanaf pole position. De Nederlander is de afgelopen jaren niet zo succesvol geweest in Australië, maar hoopt aan deze reeks in 2023 een einde te maken. Hetzelfde deed hij een paar weken geleden in Bahrein ook al. Hij zal dan wel in de openingsfase af moeten rekenen met George Russell (P2) en Lewis Hamilton (P3) en met de problemen omtrent de versnellingsbak. De top vijf wordt afgemaakt door twee Spanjaarden: Fernando Alonso en Carlos Sainz.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internet kijkt al uit naar duel tussen Verstappen, Alonso en Hamilton: "Altijd leuk"

Overige grid

In de top tien vinden we verder terug Lance Stroll (P6), Charles Leclerc (P7), Alexander Albon (P8), Pierre Gasly (P9) en Nico Hülkenberg (P10). Nyck de Vries zien we, ondanks zijn eerste Q2 van 2023, terug op P15. Hij moet Esteban Ocon (P11), teamgenoot Yuki Tsunoda (P12), Lando Norris (P13) en Kevin Magnussen (P14) voor zich laten. De laatste twee plekken worden, vrij opvallend, ingevuld door Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Zij zullen van achteruit als eerste langs Oscar Piastri (P16), Zhou Guanyu (P17) en Logan Sargeant (P18) moeten gaan om richting de punten te rijden.