Yuki Tsunoda kijkt vol verwachting uit naar de Grand Prix van Bahrein, waar hij hoopt zijn eerste punten voor Red Bull Racing te scoren. Dat laat de Japanner weten in een vooruitblik op het weekend in Sakhir. Na een hectische week in Japan, waar hij voor het eerst voor Red Bull Racing in actie kwam, is hij vastberaden om zich volledig te focussen op de race in Bahrein.

Tsunoda debuteerde officieel bij Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Japan. Hoewel hij vooraf hoopte op punten of zelfs een podium, reflecteerde hij kritisch op zijn eigen prestatie en erkende dat er werk aan de winkel is. Hij eindigde als twaalfde, terwijl teamgenoot Max Verstappen de enige puntenscoorder was voor Red Bull. "Ik kijk er naar uit om in Bahrein te zijn en de tijd te hebben om me volledig te focussen op het racen met mijn team. Japan was een gekke week, de hele opbouw was heel druk en dan de week zelf ook. Ik genoot van mijn thuisrace, maar ik ben ook enthousiast over de komende, rustigere week om zo mezelf wat meer te settelen bij Red Bull Racing", zo blikt hij vooruit.

Artikel gaat verder onder video

Inzichten

Het was dus een leerzaam weekend voor Tsunoda. In zijn thuisrace kwam hij niet verder dan een twaalfde plek, na een vijftiende plek in de kwalificatie. Toch heeft hij veel geleerd en waardevolle inzichten gekregen in de werking van het team en de RB21-auto. "Ik heb heel veel geleerd in het weekend op Suzuka en ik begrijp de RB21 en hoe het team opereert - heel anders dan ik gewend ben - veel beter," vertelt hij over zijn leerproces. Tsunoda kende een positieve start tijdens de eerste vrije training in Japan, waar hij slechts één tiende achter Verstappen eindigde. Hij geeft aan dat de RB21 in de praktijk wat lastiger te besturen is dan verwacht.

Belangrijke kwalificatie

Voor de race in Bahrein ligt de nadruk voor Tsunoda op een goede kwalificatie en snel op snelheid komen. "We kennen het circuit van Bahrein allemaal goed en de omstandigheden zullen compleet anders zijn, dus ik moet snel op snelheid zijn en ervoor zorgen dat de kwalificatie deze week wel goed verloopt," vertelt de Japanner. Het belang van een goede voorbereiding is voor hem duidelijk. Tsunoda ziet ook mogelijkheden in een betere bandenvoorbereiding om de auto in een betere positie te brengen voor de race. "Ik denk dat als ik de voorbereiding van de banden beter leer kennen, ik de auto op een betere plek voor de race kan krijgen en hopelijk kan ik dan punten scoren. Ik weet dat ik dat kan laten zien," besluit hij.