Newey hardop aan Mercedes gelinkt, Verstappen reageert op commotie vader Jos | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 30 maart 2023 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Australië is aanstaande en dus waren de coureurs in het holst van de Nederlandse nacht aanwezig op Albert Park om de gebruikelijke persmomenten voor een raceweekend bij te wonen. Natuurlijk volgde er vanuit daar een hoop interessante content, zo hoorden we onder meer hoe Max Verstappen wat te zeggen had over de hele commotie rondom vader Jos Verstappen. Damon Hill had op zijn beurt een opmerkelijke overstap binnen de paddock in gedachten.

Verstappen over commotie rondom vader Jos: "Natuurlijk weer de verkeerde beelden"

Max Verstappen heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan na beelden van vader Jos na de race in Saoedi-Arabië. Verstappen eindigde die race op P2 en net zoals Max was vader Jos niet al te blij met het uiteindelijke resultaat. Toen Sergio Pérez langs hem kwam om zijn zege te vieren, stond Jos tussen juichende collega's van de Mexicaan. Vanuit vader Jos bleef het bij een hand.

'Sylvie Meis vindt nieuwe liefde in auto- en éénmalig F1-coureur Winkelhock (42)'

Sylvie Meis (44) is amper een paar weken gescheiden van haar man Niclas Castello of ze heeft alweer een nieuwe vlam aan de haak geslagen. Volgens Duitse media heeft de in Nederland geboren blondine haar hart verloren aan auto- en éénmalig Formule 1-coureur Markus Winkelhock (42).

Coureurs steunen idee Domenicali: "Twee trainingen is meer dan genoeg"

Terwijl Max Verstappen al liet weten het niet eens te zijn met de woorden van Stefano Domenicali om vrije trainingen in de Formule 1 af te schaffen, lijken de andere coureurs wel voorstander te zijn. Iemand die het wel eens is met de mening van Verstappen is Nico Hülkenberg, die dit seizoen teruggekeerd is in de Formule 1. "Ik denk dat het een prima aantal is op dit moment. Terugdenkend aan de juniorenseries, toen vond ik het leuk. We hadden slechts dertig minuten in F2 en er was al de kwalificatie. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur." Hij is echter niet in de meerderheid, zo blijkt.

Verstappen maakt korte metten met woorden Pérez: "Er was geen miscommunicatie"

Max Verstappen en Sergio Pérez leken tijden de vorige race in Djedda andermaal niet helemaal netjes door één deur te gaan en volgens de Mexicaan zou er sprake zijn van een miscommunicatie. De Nederlander maakt daar nu voor de Grand Prix van Australië korte metten mee.

Hill ziet Newey best vertrekken naar Mercedes: "Kan niet negeren wat hij in Bahrein deed"

Adrian Newey is met zijn technische vaardigheden de grote architect achter het succes van Red Bull Racing en dus ook van Max Verstappen. Vanzelfsprekend droomt elk team er wel van om de meesterengineer in zijn team te verwelkomen en Damon Hill denkt dat de Brit zomaar op korte termijn de Red Bull-deur dicht kan trekken.