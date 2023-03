Lars Leeftink

Donderdag 30 maart 2023 10:01 - Laatste update: 10:06

Max Verstappen heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan na beelden van vader Jos na de race in Saoedi-Arabië. Verstappen eindigde die race op P2 en net zoals Max was vader Jos niet al te blij met het uiteindelijke resultaat. Toen Sergio Pérez langs hem kwam om zijn zege te vieren, stond Jos tussen juichende collega's van de Mexicaan. Vanuit vader Jos bleef het bij een hand.

Zoals dat vaak gaat op social media, waren de beelden van het moment al snel op Twitter en TikTok te vinden. Het moment waarop Jos de Mexicaan een hand gaf, nadat Pérez het met zijn team had gevierd, werd uit de video gelaten. Daardoor leek het alsof Jos de Mexicaan compleet negeerde en vooral boos was om Verstappen op P2 te zien eindigen. Dit ondanks het feit dat hij vanaf P15 terug was gekomen om 19 punten (snelste ronde) te verzamelen en bovenaan te blijven in het kampioenschap. Uiteindelijk kwamen de beelden van het handenschudden tussen Jos en Pérez ook op social media terecht.

Verstappen over commotie rondom Jos

In gesprek met Motorsport.com zegt Verstappen dat hij zichzelf wel een beetje herkent in de reactie van zijn vader. "Ik houd niet van verliezen en mijn vader ook niet. Checo (Pérez) gaat uit de auto en wil het vieren met zijn jongens, dat is normaal." Verstappen is vooral, en niet voor de eerste keer, teleurgesteld in de mensen die op social media deze beelden delen. "Natuurlijk worden dan weer de verkeerde beelden getoond. Ik beschouw dat (niet juichen van zijn vader) als volkomen normaal, al zien anderen dat niet zo. Dat is ook goed, dan gebeurt dat maar niet. Het gaat erom dat we bezig zijn met onze eigen dingen, en niet met wat de Twitter-wereld er allemaal van denkt."

Ondanks dat zowel Max als Jos Verstappen in Djedda niet al te blij waren, valt er tot nu toe op de betrouwbaarheid van de versnellingsbak na niet al te veel te klagen vanuit het kamp van de regerend wereldkampioen. Pérez lijkt op dit moment de enige echte concurrent te zijn, gezien het feit dat Mercedes, Ferrari en Aston Martin tot nu toe het tempo van de RB19 totaal niet kunnen bijbenen. Of dit ook zo gaat zijn als de teams met updates komen rondom de eerste races in Europa, is afwachten. Voor nu is het gat tussen Red Bull en de rest van het veld in ieder geval groot.