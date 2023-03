Lars Leeftink

Fernando Alonso en Max Verstappen zullen meer dan tevreden zijn over de start die ze in 2023 hebben meegemaakt. Dit was tijdens de persconferentie in Australië voorafgaand aan het derde raceweekend van het seizoen goed te merken. Het ging onder meer over 'El Plan', de 34ste overwinning van Alonso en wanneer die gaat komen en zijn 100ste podiumplek. Van dat laatste was Alonso duidelijk niet helemaal op de hoogte.

Alonso veroverde tijdens het vorige raceweekend in Djedda zijn tweede podiumplek van het seizoen, nadat hij in Bahrein ook al een derde plaats had veroverd. Tot nu toe heeft hij, net zoals de rest van het veld, geen antwoord op de auto's van Red Bull. Alonso kreeg P3 twee keer toegewezen in Djedda. Toen hij over de streep kwam mocht hij gewoon het podium op om het te vieren, maar vervolgens werd bekend dat hij tien seconden straf kreeg omdat hij zijn vijf seconden straf tijdens de race niet goed had uitgevoerd. Meer dan drie uur na de race maakte de FIA bekend dat Alonso alsnog op P3 was geëindigd en dat zijn straf van tien seconden werd ingetrokken. Dit was de 100ste podiumplek van Alonso in de Formule 1.

Alonso en Verstappen grappen

Tijdens de persconferentie werd Alonso geconfronteerd met zijn 100ste podium, en het feit dat hij komend weekend zijn 101ste podiumplek kan veroveren. "Dat wist ik helemaal niet!", reageerde Alonso. "Er is veel gaande op social media nu, mijn 33ste overwinning en 'El Plan' twee jaar geleden. Hopelijk gaat het lukken. Laten we dan voor 34 gaan." Vervolgens probeert Verstappen Alonso ervan te overtuigen dat 33 een prima getal is, waarmee hij bedoelt dat de Spanjaard een 34ste overwinning niet zonder een gevecht gaat veroveren. De Spanjaard zag de humor er wel van in. "Als jij nummer één houdt, dan neem ik nummer 33 in 2024!", reageerde Alonso vervolgens gevat.

Tot nu toe verloopt het seizoen 2023 voor zowel Alonso als voor Aston Martin een stuk beter dan ze zelf verwacht hadden. Daar waar het doel was om het beste team achter de drie topteams te zijn en soms om podiumplekken mee te strijden, heeft het team na twee races al twee podiumplekken veroverd en staat het tweede in het kampioenschap bij de constructeurs. Het is een vooruitgang die niemand echt zag aankomen, ondanks dat er wel rekening werd gehouden met verbetering. De vraag is nu of het team gedurende het seizoen ook mee kan blijven doen. Voor nu is Alonso zeer tevreden over zijn auto. "We zijn heel erg tevreden met de performance van onze auto. We moeten wachten en zien wat er gaat gebeuren (in Australië). Vanaf Bakoe en dan naar Imola en verder, dan gaan de teams onderdelen aanpassen aan de auto. Misschien verandert dat hoe competitief je je voelt. Dus, laten we kijken. Hopelijk kunnen we onze pace behouden."