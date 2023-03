Jeen Grievink

Sergio Pérez arriveerde vol zelfvertrouwen in Melbourne, waar aankomend weekend de Grand Prix van Australië op het programma staat. De Mexicaan kreeg van de pers direct een aantal vragen over de situatie in Djedda, waarbij hij en Max Verstappen geïnstrueerd werden door het team om een één-twee over de streep te trekken.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië werd niet zo'n spektakelstuk als de afgelopen twee jaar, maar toch werd er nog flink over nagepraat. Dit had alles te maken met Verstappen en Pérez, die het wederom niet eens leken te zijn over de gehanteerde tactiek. Verstappen wilde koste wat het kost de snelste raceronde op zijn naam zetten, terwijl het team hem vertelde een vastgestelde rondetijd te blijven rijden. Verstappen negeerde het devies en besloot toch te pushen. Met succes, want hij pakte het extra WK-punt af van zijn teamgenoot en bleef zodoende aan de leiding in het kampioenschap. Pérez zegt nu dat pushen niet altijd nodig is.

Pérez en Verstappen mogen met elkaar racen

Na afloop van de race in Djedda werd er ook gesuggereerd dat er afgesproken was dat Pérez de race mocht winnen als hij uit de problemen zou blijven. Maar dat Verstappen hem niet mocht aanvallen, is volgens hem onzin. "Ze laten ons racen", zo vertelt hij aan Sky Sports. De Mexicaan zet er echter wel een kanttekening bij. Volgens hem was het bijvoorbeeld niet nodig dat Verstappen zou pushen in Djedda. "Er zijn momenten, zoals in Bahrein, dat er geen reden was om te blijven pushen. En in Djedda was er ook geen reden om te pushen omdat we in een vergelijkbaar tempo reden", aldus Pérez.

De media vergroot alles uit

Volgens de coureur uit Guadalajara moet er soms - zoals in Saoedi-Arabië - ook gewoon aan het teambelang gedacht worden. "Aan het einde van de dag moeten we als team altijd denken dat het beter is om met twee auto's te finishen dan met één", zo zegt hij. "Ik denk dat we (Verstappen en hij, red.) goed zitten. Alles wordt uitvergroot door de media als we niet bij een raceweekend zijn, maar de sfeer is goed in het team en we willen elkaar verslaan, maar er is veel respect."