Brian Van Hinthum

Donderdag 30 maart 2023 15:44

Max Verstappen en Sergio Pérez leken tijden de vorige race in Djedda andermaal niet helemaal netjes door één deur te gaan en volgens de Mexicaan zou er sprake zijn van een miscommunicatie. De Nederlander maakt daar nu voor de Grand Prix van Australië korte metten mee.

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië ging het ironisch genoeg niet veel over de 25 punten die Pérez net had gepakt, maar om het ene schamele puntje dat Verstappen voor de neus van de Mexicaan weggreep in de allerlaatste ronde. Met name het radioverkeer, gecombineerd met het opmerkelijke moment tussen het tweetal in de cooldown room, zorgde voor de nodige geruchten en verhalen. Pérez leek totaal niet te spreken over het gedrag van zijn teamgenoot, nadat hij hoorde dat Verstappen de snelste ronde gepakt had. Op dit moment lijkt de relatie tussen het Red Bull-tweetal dan ook verre van optimaal te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Miscommunicatie

De verbazing bij de Mexicaan leek was misplaatst, want volgens teambaas Christian Horner zou ook Pérez nog een poging gewaagd hebben om de snelste raceronde in de laatste ronde te grazen te nemen. Onjuist, meent Pérez. "Maar ik heb het niet geprobeerd. Het is allemaal duidelijk en niets groots, maar jullie vinden het mooi om verhalen te creëren. Er was sprake van miscommunicatie tussen mijn engineer en ik. Er zijn verder geen problemen. Het is niet zo dat het team iets anders aan mij heeft verteld dan aan Max", citeert De Telegraaf.

Verstappen zegt wat anders

Na afloop van de race kreeg met name Verstappen onder fans de boeman toegespeeld en de Nederlander wil nu voor eens en altijd korte metten maken met het verhaal van teamgenoot Pérez. "Er was uiteindelijk helemaal geen sprake van miscommunicatie. Tijdens de eerste race in Bahrein was er precies dezelfde situatie, maar dan andersom. Binnen het team is er ook niet meer over gesproken. Ik denk dat dat wel genoeg zegt, we hebben geen extra uitleg gehad of wat dan ook", besluit de regerend wereldkampioen.