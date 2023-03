Brian Van Hinthum

Donderdag 30 maart 2023 14:45

Adrian Newey is met zijn technische vaardigheden de grote architect achter het succes van Red Bull Racing en dus ook van Max Verstappen. Vanzelfsprekend droomt elk team er wel van om de meesterengineer in zijn team te verwelkomen en Damon Hill denkt dat de Brit zomaar op korte termijn de Red Bull-deur dicht kan trekken.

Newey mag met een gerust hart één van de beste - zo niet dé beste - ontwerpers in de Formule 1 ooit genoemd worden. De Brit heeft maar liefst elf auto's ontworpen waarmee zijn team een constructeurskampioenschap wist te winnen. In zijn bolides hebben zeven verschillende coureurs een wereldkampioenschap weten op te eisen en met zijn auto's werden er bijna tweehonderd Grands Prix gewonnen. Al met al: elk team droomt wel van de topontwerper aan het hoofd van het team.

Artikel gaat verder onder video

Droomhuwelijk met Red Bull

De man uit Stratford-upon-Avon zit echter al sinds 2006 bij Red Bull en daar lijkt Newey eigenlijk perfect op zijn plek te zitten. Sinds zijn komst won Sebastian Vettel vier titels in dienst van het team en hielp hij Verstappen twee maal aan zilverwerk. Tóch denkt Hill dat het niet ondenkbaar is dat Newey een overstap maakt richting de grote concurrent. "Hij is een sleutelfiguur. Wat hij aan een team kan bieden is van onschatbare waarde", zegt de Brit tijdens de F1 Nations Podcast.

Actie in Bahrein

Hij vervolgt: "Ik kan maar niet negeren wat hij in Bahrein deed. Hij stond daar voor de Mercedes op de grid met zijn notitieblok en keek daar naar de voorvleugels. Iedereen die Adrian kent zal zeggen: 'Wacht even. Hij heeft al de meest dominante auto in de F1. Waarom kijkt hij naar de voorvleugel van de Mercedes?' Keek hij écht naar de voorvleugels? Of was dit zijn manier om te zeggen: 'Ik ben geïnteresseerd.' Is dat wat hij wilde zeggen?", vraagt Hill zich hardop af. Ten slotte wordt er nog toegevoegd dat zijn contract bij Red Bull bijna afloopt en het helemaal niet raar zou zijn als hij na zeventien jaar toe is aan een nieuwe uitdaging.