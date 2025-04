Hoewel de FIA sinds de Grand Prix van China het mini-DRS-systeem aan banden heeft geprobeerd te leggen, legt Nikolas Tombazis uit dat hij nog altijd bang is dat het foefje aanwezig is. De ruimte tussen de vleugelelementen mocht in China nog maximaal 0,75 mm zijn, in Japan wijst de FIA naar de harde grens van 0,5 mm.

